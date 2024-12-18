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吳奇隆、劉詩詩又傳離婚！　陸媒抓包「合作公司狀態」洩端倪

記者劉宛欣／綜合報導

吳奇隆、劉詩詩在2015年結婚，夫妻倆育有一子，卻時常被傳婚變，近日更遭大陸爆料網紅「王大發」在直播聲稱「我聽的版本是離了，但是具體不知道」，吳奇隆還被網紅稱作「前老公」。網友紛紛想從近來兩人的互動找出蛛絲馬跡，其中就被陸媒發現，兩人旗下相關公司已經處於註銷狀態，使得輿論討論聲浪變得越來越大。

▲吳奇隆、劉詩詩被八卦網紅爆料已經離婚。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）

▲吳奇隆、劉詩詩被八卦網紅爆料已經離婚。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，透過天眼查可以發現，劉詩詩名下目前有13家公司，只剩7家是存續狀態，存續的公司包含北京海潤影業股份有限公司、江蘇稻草熊影業有限公司、上海劉詩詩影視文化工作室等，劉詩詩都是股東或投資人。另一方面，吳奇隆名下關聯3家公司，只剩下鎮江愛電智慧能源有限公司，江蘇稻草熊文化傳媒有限公司、九江隆之心影視文化工作室都已經註銷。

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▲吳奇隆、劉詩詩被八卦網紅爆料已經離婚。（圖／翻攝自吳奇隆、劉詩詩微博）

▲劉詩詩、吳奇隆的共同公司註銷了。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，其中的「江蘇稻草熊文化傳媒」是吳奇隆與劉詩詩的共同關聯公司，吳奇隆是公司董事長，劉詩詩則是持有股份。

此前，爆料網紅「王大發」直播談起「隆詩婚」，言「他們應該上《再見愛人》（陸綜）」，更提及「離了，我聽的版本是離了，但是具體怎麼說還不知道」。而另一段影片中，她得知劉詩詩獲得「尖叫女神」，關注是不是要復出，並脫口說「終於不跟她那個前老公來往了」。

吳奇隆與劉詩詩近年常遭傳婚變，夫妻倆也常被狗仔目擊合體外出。兩人2022年遭狗仔「吃瓜少女張小寒」漫畫文影射婚變，他第一時間澄清，2天後夫妻共同發律師聲明提告，大動作反擊，爆料微博後來正式刪文。

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