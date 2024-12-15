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無名女神小予卸貨倒數「入院待產」！　甜曬渾圓孕肚：快出來

記者王靖淳／綜合報導

前無名小站傳奇正妹的網紅「小予」陳玟予今年6月宣布懷孕，透露和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，並於9月完成結婚登記，日前更舉辦寶寶性別派對，正式公開自己懷的是男寶寶，目前臨盆倒數的她，今（15）日在IG限動PO出近照，透露自己已入院待產，甜蜜喊話：「寶寶快出來。」

▲▼小予。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

▲小予今年6月公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

透過小予PO出的近照可見到，她身穿一件粉紅色的病人服，平躺在床上，手中拿著食物，輕鬆地啃咬著，展現出即將臨盆卻依舊淡定的模樣。她的露出一絲俏皮和緊張的表情，似乎正在為接下來的生產儲備能量。而一旁的病床和醫療設備，顯示出她已經進入產房的待產階段。為此，小予在照片中透露自己破水了，準備迎接寶寶的誕生。

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▲▼小予

▲小予宣布入院待產。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

事實上，小予在今年6月中無預警公開懷孕喜訊，當時她開心曬出超音波照，坦言從得知懷孕的那刻開始，沒有感到一絲緊張，反而充滿期待。儘管懷孕期間身體不適，她仍甘之如飴，也深刻體會到所有媽媽的不容易。小予甜蜜表示，阿良是個把她捧在手掌心上的人，透露對方不僅讓她感到幸福和備受安全感，更讓她相信善良的人會被善待。

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關鍵字

小予, 陳玟予, 無名女神, 結婚, 懷孕

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