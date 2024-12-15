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唱《灌籃高手》主題歌爆紅！　10-FEET成員驚罹病手術…復出延期

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣搖滾樂團「10-FEET」因演唱電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的主題歌〈第零感〉在亞洲爆紅，去年（2023）首度登上紅白歌唱大賽舞台。不過樂團昨日（14）突然發聲明，由於鼓手KOUICHI罹患「肺隔離症」進行手術，原本15日復出舞台，但評估術後狀態，無法馬上復出，年底公演也跟著延期。

▲▼人氣樂團「10-FEET」鼓手罹病手術，公演延期。（圖／翻攝自IG）

▲樂團「10-FEET」演唱《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》主題歌爆紅亞洲，鼓手KOUICHI（右圖左1）驚罹病手術。（圖／翻攝自IG）

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根據10-FEET官網聲明，KOUICHI在2024年春季的健康檢查時，發現罹患「肺隔離症」，「雖然病情沒有緊急性，但若不治療，相關部位可能容易發炎並引發各種風險，因此醫生建議儘早進行手術。」而他已於12月初接受手術，，原本預計15日復出，但是手術傷口比預期更大，「目前雖在康復中，但還是無法進行打鼓的狀態」。

▲▼人氣樂團「10-FEET」鼓手罹病手術，公演延期。（圖／翻攝自IG）

▲鼓手KOUICHI罹患「肺隔離症」進行手術，目前仍是無法打鼓的狀態。（圖／翻攝自YouTube）

聲明提及相關演出的變動，包括15日在廣島縣的演出，改由另外兩位成員TAKUMA與NAOKI改編曲子登台，而18日的東京公演則宣布延期。KOUICHI透過IG發文：「對於期待演出的大家，我真的非常抱歉。為了能夠早日回到舞台，我會全力專注於康復！」

▲▼人氣樂團「10-FEET」鼓手罹病手術，公演延期。（圖／翻攝自IG）

▲「10-FEET」宣布東京公演延期。（圖／翻攝自IG）

根據羅東博愛醫院官網介紹，「肺隔離症」（Pulmonary Sequestration）是罕見的先天性肺組織的結構異常。肺中有一部分組織與正常的肺動脈、支氣管不相通，並是通過大動脈得到血液供應。雖然沒有明顯症狀，但是出現發燒、感染狀況就需要手術治療。

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的片頭、片尾兩大主題曲，各自都擁有非常高的人氣。而演唱片頭曲〈LOVE ROCKETS〉的搖滾樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE（チバユウスケ），去年（2023）因罹患食道癌逝世，享年54歲，令樂迷非常遺憾。

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灌籃高手, 10-FEET

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