只輸給五月天！　「最期待尾牙表演第二名」是他們...現身信義區暴動了

記者蔡琛儀／台北報導

夯團Energy今年宣告睽違22年復出回歸歌壇，人氣歌曲〈星期五晚上〉點閱次數突破2600萬，在網路上的「員工最期待尾牙表演藝人」票選中更奪得第二名，僅次於師兄五月天，昨（13日）星期五晚上，Energy邀請幸運粉絲一同回到拍攝〈星期五晚上〉MV的信義區開趴，人潮擠爆滿至人行道。

▲▼Energy現身信義區開趴，人潮塞爆。（圖／相信音樂提供）

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Energy為現場及線上收聽的觀眾解答各種疑難雜症，從工作問到感情、兒女甚至減肥，其中一題問道「已經吃很少了，但還是有toro鮪魚肚怎麼辦？」Toro自復出後瘦了近15公斤，他傳授自己的減肥妙招，卻拿出隨身攜帶的巧克力大咬一口：「吃還是要吃！但還是要調整飲食，我也會在家裡跳舞、運動。」並隨即在台上跳舞，坤達作勢摸Toro的肚子說：「欸你還是有肚子！」

另一題則問：「請問牛奶為什麼這麼拘謹？以前說過練這麼辛苦就是要露！」牛奶自虧現在身材沒這麼好，「這階段我不需要『肉搏戰』了啦，回去看我的《舞是刀》專輯就可以看到腹肌了。」沒想到還真的有人帶著《舞是刀》專輯讓牛奶復刻專輯封面動作，他也寵粉的走下台讓幸運粉絲親手摸腹肌。

▲▼Energy和粉絲互動。（圖／相信音樂提供）

Energy除了與粉絲問答近距離遊戲互動外，他們也化身MC帶動現場氣氛，從Energy的經典歌曲、華語金曲、甚至到流行韓團的歌都有，首首K歌嗨翻全場，讓活動宛如大型夜店派對，接著帶來〈分合〉邀請全場大合唱，以及〈星期五晚上〉，眾人把雙手高舉空中替代16蹲，讓5人回想起當初拍攝MV時的回憶。接下來Energy將出席明天新北歡樂耶誕城、27日上海演唱會及31日台北跨年晚會，還有各式企業尾牙，馬不停蹄的排練讓他們忙碌又充實。