丈夫「躲賓館樹叢」抓包妻子帶小王開房！　她辯：不是還沒進去嗎

記者陳芊秀／綜合報導

藝人穆熙妍近日發長文，吐露身邊許多朋友感情出問題，皆是發現另一半有出軌、劈腿行為。

▲丈夫躲在賓館樹叢抓包妻子出軌小王。（圖／非本人／免費圖庫Pakutaso）

穆熙妍提到，最近有朋友發現伴侶出軌，甚至親自抓包另一半的不忠行為。她以一位朋友的經歷為例，描述朋友等在賓館門口的樹叢裡，把老婆和小王抓個現行，且小王當場跑了，朋友與妻子當場吵架時，妻子不耐煩說：「我不是還沒進去嗎？」友人氣到差點腦溢血「那是因為我堵在這裡！」妻子居然振振有詞：「那你怎麼知道我不會最後良心發現，來個托馬斯360度大迴旋走了呢？」而她聽到此處，忍不住吐槽：「360度大迴旋還是面對賓館大門啊！」

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而穆熙妍又提到另一位女性朋友的遭遇。女方發現男友劈腿，氣憤地說：「如果真的不愛了，為什麼不坦白告訴我？我可以放他走。」而她想起自己以前也說過一樣的的話，對朋友直言：「有沒有可能他不是不喜歡了，也不是不愛了，反而是還喜歡還愛，可是他也貪呢？」她進一步解釋，有些人選擇隱瞞，不是因為缺乏勇氣，而是因為「要的是齊人之福，不是好心分手啊」。

穆熙妍將這種行為比喻為便利商店裡的偷竊：「明碼標價、清楚公平，但有人就是不想付出代價卻想得到利益。」她認為，愛情關係中最基本的誠實與尊重，對某些自私的人來說卻成了奢求，並形容道：「如果你是行為正常身心健康的成年人，一個人想和你分手，馬利亞納海溝都擋不住他」。

▲穆熙妍透露身邊女性朋友發現男友劈腿。（圖／翻攝自臉書）

最後，穆熙妍強調：「不賦予伴侶知情權，無意義地消耗別人的感情與時間，是非常自私的行為。」並呼籲大家在愛情中應堅守良心與尊重。

穆熙妍長文引發熱烈迴響。網友留言「裝睡的人叫不醒」、「我每次聽到有人說360度也會忍不住當場吐槽」。也有網友坦言「感情這東西怎麼可能說斷就斷，難道甘心，捨得？」、「看完感想⋯⋯⋯這些人都是為了三個字『不甘心』」、「真的是突破盲點！好一個『貪』」。