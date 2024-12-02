正牌老婆現身！陳傑憲遭愛妻打臉「一點都不浪漫」　爆私下舉動：想掐死他

記者孟育民／台北報導

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍，締造台灣棒球史新的一頁，並受到全世界的矚目，隊長陳傑憲更獲得MVP大獎，一夜之間人氣翻漲成為風雲人物，帥氣的他更成為新一代的「國民老公」。今（2日）陳傑憲與太太綺綺接受三立新聞《話時代人物》主持人鄭弘儀的專訪，兩人一進電視台大廳，上百位員工列隊熱情歡迎，鄭弘儀送上歡迎花束，綺綺則在大廳特別感謝所有人對老公陳傑憲的支持。

▲▼陳傑憲夫妻現身電視台。（圖／三立提供）

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陳傑憲和綺綺一起受訪，鄭弘儀直球提問，「老公陳傑憲浪漫嗎？」，綺綺秒答「一點都不浪漫，我生日的時候他叫我禮物自己買、餐廳自己訂，每次到節日的時候都有想掐死他的感覺」，綺綺還是透露「對我求婚時，是唯一最浪漫的時候，當時在墾丁民宿費心布置，騙她拍民宿開箱影片，一打開門都是寫著marry me的氣球」，綺綺說陳傑憲唸著求婚詞哭很慘，鄭弘儀問綺綺是否很感動，陳傑憲說「她邊哭邊和我說嘴巴不要抖」，現在回想陳傑憲的務實才是她最喜歡的老公特質。

陳傑憲夫婦也分享小孩對他們的重要，一歲多的孩子已經會幫爸爸喊加油，「突然有一天就聽到他對著電視牙牙說著，陳傑憲，全壘打！」讓夫妻倆好驚訝。

▲▼陳傑憲和綺綺一同接受鄭弘儀專訪。（圖／三立提供）

節目現場鄭弘儀用台語親切的喊「阿憲」，讚美陳傑憲是「台灣真英雄」，陳傑憲直說對戰韓國擊出兩分全壘打，讓他走出低潮，他說現在的自己，就是不斷創造自已的價值「運動員的黃金時期其實很短，有機會被美日球探發掘，我還是想出去闖，即使在國外撞破頭」，他坦言有機會的話，會想和大谷翔平在球場對決，陳傑憲說自己在日本和大谷是同屆生，但他也幽默的說「最想和他合照」。

而人紅之後，去哪吃飯都備受關注，不過陳傑憲藉錄影時特別提到：「很多老闆會熱情免單，但請千萬不要這麼做，我就是和一般人一樣出來吃飯。」

▲陳傑憲分享心路歷程。（圖／三立提供）



