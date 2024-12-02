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ETtoday高校街舞嘉年華票數破56K　耕莘專校霸榜領先！

活動小組／特別報導
《ETtoday 高校街舞嘉年華》人氣票選持續飆升！統計至12月2日中午12點止，總投票數已超過5萬6仟票，讓人感受到校園街舞文化的爆棚魅力。在團體組方面，《耕莘專校》目前以壓倒性的票數穩居榜首，展現了「霸榜王者」的氣勢。耕莘專校透露，這次的合舞在愛媛老師的編排下，史無前例由兩屆共同完成，要一起辣翻高校舞台，因此備受網友期待！

然而，第二名與第三名之間的競爭更讓人屏息以待！目前由淡商熱舞 x 松商街研 x 百齡熱舞海工熱舞 x 光仁熱舞 x 重商女熱分別占據，兩方僅以微弱的票數之差互相拉鋸，也再度彰顯校園街舞的狂熱與活力。

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▲（圖／活動小組）

《ETtoday高校街舞嘉年華》首周前5名即時戰況（圖／活動小組）。

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而個人組的投票也從11月29日火熱展開，短短幾天便吸引了無數目光，尤其是來自各校的明星舞者，憑藉獨特風格和精湛舞藝展開激烈角逐。目前暫居第一的是來自金甌勁舞黃亭嬛，他將舞蹈視為生活的一部分，喜歡透過每一次的練習與表演，找到屬於自己的快樂和成長，贏得了眾多粉絲的心。緊隨其後的是來自西松熱舞劉真以及來自淡商熱舞的盧雨婕。其中，綽號「雨鞋」的盧雨婕，以「Locking」舞風見長的他，本人卻有著Hiphop夢，充滿張力的Locking舞風成為本屆舞者中的亮眼黑馬，人氣指數節節攀升！

▲（圖／活動小組）

《ETtoday高校街舞嘉年華》個人組，暫居前三名選手（圖／活動小組）。

人氣票選火熱開跑，超過100項好禮等你抽！

Dance Your Way 無所畏懼！《2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選》活動，今年匯聚34所高中40個社團組成16支隊伍參與團體組的人氣票選。舞風包含了帥氣的Breaking、拽酷的Girls Hiphop、放克風的Locking以及甜辣的Jazz。立即參與投票，幫心愛的隊伍集氣加油，還能抽Switch Lite以及ETtoday限量手機揹帶

●學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch！馬上參加►►►

●我要如何參加呢??
步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！
步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。
步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票中獎機會越大

▲（圖／活動小組）

●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??
除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??
每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

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