ETtoday高校街舞嘉年華票數破56K　耕莘專校霸榜領先！

活動小組／特別報導

《ETtoday 高校街舞嘉年華》人氣票選持續飆升！統計至12月2日中午12點止，總投票數已超過5萬6仟票，讓人感受到校園街舞文化的爆棚魅力。在團體組方面，《耕莘專校》目前以壓倒性的票數穩居榜首，展現了「霸榜王者」的氣勢。耕莘專校透露，這次的合舞在愛媛老師的編排下，史無前例由兩屆共同完成，要一起辣翻高校舞台，因此備受網友期待！

然而，第二名與第三名之間的競爭更讓人屏息以待！目前由《淡商熱舞 x 松商街研 x 百齡熱舞》和《海工熱舞 x 光仁熱舞 x 重商女熱》分別占據，兩方僅以微弱的票數之差互相拉鋸，也再度彰顯校園街舞的狂熱與活力。

學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch

▲《ETtoday高校街舞嘉年華》首周前5名即時戰況（圖／活動小組）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而個人組的投票也從11月29日火熱展開，短短幾天便吸引了無數目光，尤其是來自各校的明星舞者，憑藉獨特風格和精湛舞藝展開激烈角逐。目前暫居第一的是來自金甌勁舞的黃亭嬛，他將舞蹈視為生活的一部分，喜歡透過每一次的練習與表演，找到屬於自己的快樂和成長，贏得了眾多粉絲的心。緊隨其後的是來自西松熱舞的劉真以及來自淡商熱舞的盧雨婕。其中，綽號「雨鞋」的盧雨婕，以「Locking」舞風見長的他，本人卻有著Hiphop夢，充滿張力的Locking舞風成為本屆舞者中的亮眼黑馬，人氣指數節節攀升！

▲《ETtoday高校街舞嘉年華》個人組，暫居前三名選手（圖／活動小組）。

人氣票選火熱開跑，超過100項好禮等你抽！

Dance Your Way 無所畏懼！《2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選》活動，今年匯聚34所高中、40個社團，組成16支隊伍參與團體組的人氣票選。舞風包含了帥氣的Breaking、拽酷的Girls Hiphop、放克風的Locking以及甜辣的Jazz。立即參與投票，幫心愛的隊伍集氣加油，還能抽Switch Lite以及ETtoday限量手機揹帶！



●學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch！馬上參加►►►



●我要如何參加呢??

步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！

步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)，

步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。

步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票、中獎機會越大喔。





●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??

除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。



●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??

每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

●學長、學姐快幫你的母校打Call，投票抽Switch，馬上來投票►►►►



●這個舞團好酷，馬上來投票►►►►



●我想抽Switch Lite，馬上來投票►►►►