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日本電車驚見台正妹「核彈快撐爆洋裝」！身分是百萬網美　奎丁也看傻

記者田暐瑋／綜合報導

網紅黃琳外型甜美、身材火辣，有「世新女神」、「兇版Angelababy」等稱號，常在社群分享自己的性感美照，網路上有超高人氣，IG有破百萬人追蹤。近日，她曬出一組在日本搭乘電車時的美照，穿著貼身粉色針織洋裝，完美展現凹凸有致的身材曲線，因為上圍太過雄偉，快要撐爆洋裝，火辣畫面引發討論。

▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

黃琳在世新大學就讀時經常登上PTT表特版，擁有「世新女神」稱號，近日她到日本旅遊，在電車上穿著緊身洋裝翹腿而坐，胸前因為太過豐滿，乍看就要撐爆裙子，核彈級身材令2.5萬人暴動朝聖，「妳很適合出現在迪士尼，會以為是公主」、「東京路上巧遇，可以合照嗎」，連網紅奎丁也驚訝把「huge（巨大）」打成「hug（擁抱）」，自嘲說：「少個e 太驚訝了漏打！」

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▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

黃琳過去因模仿動漫角色「娜美」爆紅，穿上同色系比基尼搭配超短牛仔褲上半身比基尼根本包不住豐滿上圍，掉出大面積南半球，臉上則是露出招牌陽光笑容，頓時迷倒大批網友，加上手上拿著向日葵，被讚根本是神還原，照片在短短兩天時間之內，就吸引超過4.5萬人按讚關注。

▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

▲黃琳火辣身材引討論。（圖／翻攝自黃琳IG）

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