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馬來西亞老師來台發寫真　網友驚：是G 級長澤雅美

記者葉文正／台北報導

馬來西亞正妹聲樂老師李藹蔚，擁有迷人天使面孔、乳白肌膚、驚艷火辣身材和動人嗓音，更讓網友直呼： 是G 級長澤雅美！平時在社群平台上，無論是華麗的時尚造型還是清新日常生活照都完美駕馭，除了聲樂工作之外，並兼有模特兒、直播主、歌手等多種身份，展現她的多重魅力，深受大眾喜愛。

▲李藹蔚來台發行寫真。（圖／尖端出版提供）

▲李藹蔚來台發行寫真。（圖／尖端出版提供）

先前發行的《蔚你著迷》李藹蔚數位寫真廣受大眾好評，時隔數月，再次滿足眾望，首次發行實體寫真！正式推出《蔚你心動》李藹蔚Aiwei寫真書 尖端限定特裝版，當中帶來全新內容，帶你前進宜蘭私房景點，搭上典雅民宿，更有著日系高級浴缸等場景收錄，首本實體寫真將於11月27日（三）搶先開放預購！快來將女神全數收藏！

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▲李藹蔚來台發行寫真。（圖／尖端出版提供）

▲李藹蔚寫真開始預購。（圖／尖端出版提供）

本次寫真從清純蕾絲薄紗到成熟性感制服風格全部收錄！詮釋自信、變化萬千的樣貌，以「展現所有不同」為核心發想，並與知名人像攝影師達文西老師共同合作，訪談中藹蔚表示她本身是一位雙子座，擁有多重風格、喜愛變化的個性。

▲李藹蔚來台發行寫真。（圖／尖端出版提供）

▲李藹蔚側面也很驚人。（圖／尖端出版提供）

在寫真中收錄了藹蔚披上透濕白襯衫，濕漉漉淋浴的模樣，表現清純可人形象，引人遐想，同時也能看見身穿各式蕾絲雕花內衣，全數展現時尚與性感的結合。訪談中藹蔚表示特別喜歡與和服搭配的服裝造型，笑著說那套和服讓她感覺自己像是黑幫老大的女人，展現出與以往不同的特殊魅力，透過多種造型和材質表現，更加襯托出女神的性感曲線，身穿和服也藏不住誘人身材。從青春、清新到女人味十足的轉變，帶領粉絲走進她的內心世界，看到藹蔚最真實的全貌

近日藹蔚忙於多項工作，包括在綜藝節目中的精彩亮相。她表示希望能透過這本寫真讓更多人認識她的多面性。在訪談中表示這次拍攝非常具有挑戰性，拍攝了許多不符合人體工學的姿勢，當中還需保持放鬆的表情，即便跪到膝蓋全是傷口，更依舊敬業的完成拍攝。

而最近也透過重訓增強了許多肌肉線條，她的身體線條經過努力打造雕塑，不僅展現了身材的美麗，也充滿健康與力量感。在談到這次拍攝的過程時，藹蔚開玩笑地說：「拍攝過程真的很累，膝蓋很痛，腰也很酸，但每次拍攝時都能保持輕鬆和幽默，這讓我整個過程都非常快樂。」儘管身體疲憊，她始終保持著正能量，展現樂觀態度，並強調這些艱辛的拍攝過程都是為了呈現最完美的效果，讓粉絲們可以在書中看到這些精彩瞬間。

《蔚你心動》李藹蔚Aiwei寫真書 尖端限定特裝版當中擁有各式豐富內容物，不僅有一本寫真書，更同時含有性感抱枕套、全新寫真海報與四張不同照片的明信片，首次推出實體寫真，就是要誠意滿滿讓大家一次收藏，《蔚你心動》李藹蔚Aiwei寫真書 尖端限定特裝版將於11月27日（三）00:00開放預購，喜愛藹蔚的粉絲們千萬不要錯過這次難得的機會 ！這本寫真不僅是獻給粉絲們的珍貴收藏，更是藹蔚反差魅力的一次全新詮釋，讓我們徹底領略女神的風采，成為你2025年的第一份禮物！

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李藹蔚, 馬來西亞, 尖端出版

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