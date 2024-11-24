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劉冠廷口誤「金馬26見」老婆在家看驚呆！主持內幕曝 孫可芳：很突然

記者潘慧中／綜合報導

第61屆金馬獎頒獎典禮已於23日落幕，劉冠廷首度獨挑大樑擔任主持人，幽默串場、吊鋼絲樣樣來，雖然在結尾說錯了一句話，但背後所付出的努力，全程觀看轉播的孫可芳都看在眼裡，老婆事後還在社群網站用兒子的口吻寫下他這陣子的盡心盡力。

▲▼孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳在家一邊顧小孩一邊看轉播。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

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劉冠廷23日主持金馬獎時，孫可芳在家一邊照顧小孩、一邊打開電視收看。她透過孩子的口吻透露，無論是哪段串場，老公都練習了非常久，「家裡每天都有紅色球球飛來飛去，球球常常砸到地墊或媽媽，就是不會砸到我。」

▲▼孫可芳。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

▲孫可芳在典禮開始前發文幫劉冠廷加油。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

不只這樣，劉冠廷在這段時間也常對著空氣講話，清晨出門拍攝，工作完接著排練，半夜帶著佈滿血絲的雙眼回家，親完小寶貝後又繼續練習，練完又接著讀劇本。

劉冠廷22日晚間緊張到失眠，發現孩子反常亂哭、還特例在深夜嗯嗯了兩次時，他仍堅持親自給小孩洗屁股和換尿布。值得一提的是，孫可芳剛說完他絕對會緊張到最後一刻，他結尾就說成「金馬26明年見」，讓老婆吃驚地說：「連突然當機都真的很突然，真是充滿驚喜的人。」

▲劉冠廷首度獨挑大樑擔任主持人。（圖／金馬執委會）

如今，劉冠廷終於卸下重責大任，雖然外界都認為這是最吃力不討好的工作，但看在家人眼中，他仍是閃閃發亮的人，「金馬ㄅㄚㄅㄚˋ辛苦了，好帥！」

孫可芳IG全文：

咦？ㄅㄚㄅㄚˋ的聲音？
咦，是我！
我也有感言！


ㄅㄚ ㄅㄚˋ 練習了好久
家裡每天都有紅色球球飛來飛去
球球常常砸到地墊或媽媽
就是不會砸到我

ㄅㄚㄅㄚˋ常常對著空氣講話
清晨就出門拍攝工作
工作完接著排練
半夜才帶著佈滿血絲的雙眼回家
親完我之後又去練習
練習完又讀劇本
ㄅㄚㄅㄚˋ怎麼每天都沒睡覺

昨晚ㄅㄚㄅㄚˋ又緊張到失眠
我也索性反常亂哭起來
凌晨三點、五點、早上七點、八點
還特例在深夜大了兩次
ㄅㄚㄅㄚˋ堅持幫我洗屁股換尿布
然後胡亂吃了早餐再亂親我一通
就一邊灌雞精和人蔘匆忙出門了
ㄅㄚㄅㄚˋ是好稱職的代言人

剛剛媽媽說ㄅㄚㄅㄚˋ絕對會緊張到最後一刻
果然，他剛剛說金馬26明年見
娃⋯⋯
果然是我ㄅㄚㄅㄚˋ
認真又好笑
連突然當機都真的很突然
真是充滿驚喜的人

ㄅㄚㄅㄚˋ終於卸下重責大任
大家都說這是最吃力不討好的工作
但我覺得ㄅㄚㄅㄚˋ還是閃閃發亮
可惜睡覺時間到了
我已經穿好睡衣啾啾啾的吸著奶嘴
聽說明天一早ㄅㄚㄅㄚˋ還要工作
那我們只好明天晚上見了

金馬ㄅㄚㄅㄚˋ辛苦了，好帥
不過我更帥
我是金馬嬰兒欸

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