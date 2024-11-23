黃迪揚演《影后》爆紅！他曾當王偉忠助理　揭演員心酸「窮到送醫院」

記者孟育民／台北報導

藝人董仔近期從「YouTuber」轉戰到演藝圈，除跨足戲劇及主持領域外，仍持續經營自己的頻道，近期更開了新節目《比你海董你的心》。日前董仔邀請到最近因影集《影后》爆紅的「壁虎」黃迪揚上節目，與粉絲們分享這些年在演藝之路上的辛酸史。

▲董仔、海力訪問黃迪揚 。（圖／經紀人提供）

藉由這次訪問，董仔才知道黃迪揚以前有做兼職幕後的企劃協槓演員的身分，因為演員之路不順遂，當過王偉忠的助理，跟著參與《康熙來了》、《全民大校花》，從中學習演藝圈生態。黃迪揚更自爆，以前曾經在某一次拍攝中，一直無法把某個角色演好，身心俱疲，儘管收工回到家把燈都打開，還是覺得世界很黑暗，過去甚至因為很窮，會把工作的便當留下來放隔夜，某次還因為吃了放太多天的便當因此送醫打點滴。

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▲黃迪揚揭演員背後心酸 。（圖／翻攝自YouTube／不囉嗦看董仔）

黃迪揚說，以前自己曾經有試鏡50場，只試上了第一場廣告，雖然辛苦，但他認為最辛苦的是經紀人。這一段話也讓董仔有感而發，原來《影后》裡飾演的就是黃迪揚以前的演藝生活，而黃迪揚也說，自己對壁虎這個角色很有自己的看法，讓導演也對他誇讚不已。雖然演藝之路並不如表面看上來的光鮮亮麗，不過黃迪揚鼓勵有星夢的粉絲們，在沒有工作的時候，最重要的是調整好自己的心態，提高自己的心理素質，當個隨時做好準備的人。

▲黃迪揚《影后》飾演經紀人「壁虎」，演技大獲好評。（圖／翻攝自IG／whoisrd）

