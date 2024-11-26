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投票抽Switch！ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選超炸開戰

活動小組／特別報導

這個冬季，街舞魂再度燃起！「2024ETtoday高校街舞嘉年華人氣票選」火熱登場，即日起至12月14日，邀請所有熱愛街舞的你，為自己心愛的隊伍投票助威！還有機會抽中Switch Lite以及ETtoday限量手機揹帶超過100個獎項等你拿！無論你是舞技炸裂的街舞大神，還是喜歡欣賞充滿熱血的精彩舞技，都不容錯過這場校園最狂的街舞盛宴！

學弟、學妹看過來~快幫你的學校熱情助威，投票再抽Switch

▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）

▲高校街舞嘉年華，天天投票給你支持的隊伍，還可以再抽Switch (圖 / 活動小組)。

做為培育台灣街舞文化的起點，主辦單位除了為參賽選手安排「專業」的造型、影像以及燈光團隊，還為參賽者打造專屬的形象照和MV。活動期間，參賽者將透過團隊合作，展現無與倫比的協作默契，同時透過票選活動，帶動高校熱舞社團的「團結」精神。此外，今年參與人氣票選的16組團體，大多都是由多所學校的社團集結演出，參賽學生也能透過各方「交流」吸取專業知識提升舞技。同時，主辦單位也會邀請到過去的學長姐回歸參與，「傳承」街舞文化。

人氣票選火熱開跑，超過100項好禮等你抽！

現在立即為你支持的隊伍投票助威，每一票都是你贏得Switch Lite的機會，一起加入這場最熱血的街舞派對。此次活動除了團體組的票選外，個人組的人氣票選，預計於11月29日火熱展開。若想感受參賽選手現場的自信與魅力，12月15日 我們相約在華山Legacy，讓我們一起舞動青春，盡情釋放你的舞蹈熱情！

●《2024高校街舞嘉年華》人氣票選活動，馬上參加►►►

●人氣票選隊伍有哪些呢??►►快來一起認識他們吧►►►

▲（圖／活動小組）

●我要如何參加呢??
步驟1 下載註冊新聞雲App，綁定東森購物網帳號！
步驟2 開啟新聞雲APP，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3 進入活動頁，看到「2024高校街舞嘉年華」網路人氣票選(參下圖B)、則進入人氣投票頁面。
步驟4 挑選舞團隊伍(參下圖C)，團體組 / 個人組每人每天10票，天天投票中獎機會越大

▲（圖／活動小組）

●我好喜歡這個隊伍，每天票數不夠怎麼辦??
除了每天每隊的10票，還可以用東森幣每10枚換1票(參上圖D)，換票票數，沒有限制喔。

●我需要很多東森幣來換票，我可以怎麼獲得呢??
每天打開ETtoday新聞雲App，登入、看新聞及分享，每天最多可獲得60枚東森幣喔!

●學長、學姐快幫你的母校打Call，投票抽Switch，馬上來投票►►►►

●這個舞團好酷，馬上來投票►►►►

●我想抽Switch Lite，馬上來投票►►►►

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高校街舞嘉年華, 高校, 街舞, 好康, 抽獎, 投票, 票選, switch

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