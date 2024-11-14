ADOR收到了！被NewJeans要求整改「否則就解約」：將智慧解決

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans於13日爆向所屬公司ADOR發出正式聲明，要求公司在14日內針對專屬合約的問題進行整改，否則將考慮終止合約。ADOR於14日對此回應稱，已收到並正在審查該內容證明，並承諾會全力以赴地智慧解決問題，以期維持與藝人的長期合作。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／NewJeans）



NewJeans於13日以本名向ADOR發出聯名聲明，提出多項整改要求，包括恢復閔熙珍為公司代表一職。內容指出，NewJeans對於母公司HYBE提及「放棄NewJeans、重新規劃新計劃」的決定深感不滿，要求ADOR調查並確認指示此決策的人員身份以及是否存在任何不當行為，並要求提供相關審計報告和人事處理文件。

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此外，成員們還要求ADOR解決其他問題，如經紀人對Hanni的無禮言行、未經同意發布影像資料、專輯「壓貨」損失、與導演申宇碩（音譯）的分歧等問題，並保持NewJeans的獨特風格。聲明最後強調希望閔熙珍能回歸，並重建NewJeans的活動氛圍，成員們最後親自簽名，表明訴求的嚴肅性。

針對NewJeans提出的整改要求，ADOR表示正在積極了解具體需求並研究解決方案。同時，針對某科斯達克上市公司傳出將NewJeans成員的親屬任命為公司董事並邀請閔熙珍加入的傳聞，ADOR澄清此事毫無根據，閔熙珍也否認相關傳聞，NewJeans則再次強調，成員的家人與此事無關。

NewJeans在9月的直播中曾公開請求閔熙珍回歸ADOR的代表職位，但該請求遭到HYBE和ADOR的拒絕。隨後，閔熙珍對母公司HYBE提出「ADOR代表董事任命的假處分申請」，但被首爾中央地方法院駁回，而ADOR董事會也未通過該提案。