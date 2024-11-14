宋再臨今天出殯！　遺作電影將於明年上映

記者張筱涵／綜合報導

演員宋再臨於12日離世，享年39歲，告別式於今日（14日）在首爾永登浦區汝矣島聖母醫院舉行。

▲宋再臨出殯儀式今日舉行。（圖／翻攝自Instagram／jaelim_song）



宋再臨於12日離世，令許多影迷和藝人好友們都相當痛心。而根據家屬的要求，今天的出殯儀式將以非公開形式進行，讓這位才華橫溢的演員安息長眠。

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另外，宋再臨的遺作電影《暴跌：事業失敗的男人》也有了新消息，確定於明年1月上映。13日，製作公司宣布這部電影將於1月中旬在韓上映。電影講述青年創業者如何利用政策非法獲取創業補助金，並在虛擬貨幣投資中做出不可逆轉的選擇。該片由前新聞時事節目製作人現海里導演執導，宋再臨在片中飾演主角梁道鉉，一位不斷利用補助金破產轉營的年輕創業者。

▲宋再臨遺作《暴跌：事業失敗的男人》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）



事實上，宋再臨出生於1985年，2009年展開演藝生涯，並在2012年電視劇《擁抱太陽的月亮》中飾演武士金濟雲而嶄露頭角。隨後，他憑藉《Two Weeks》、《Goodbye Mr. Black》、《不善良的女人們》、《我們的甲順》等作品廣受觀眾喜愛，並在電影《夜叉》、《誘餌》等中展現了出色的演技。