ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宋再臨今天出殯！　遺作電影將於明年上映

記者張筱涵／綜合報導

演員宋再臨於12日離世，享年39歲，告別式於今日（14日）在首爾永登浦區汝矣島聖母醫院舉行。

▲▼宋再臨。（圖／翻攝自Instagram／jaelim_song）

▲宋再臨出殯儀式今日舉行。（圖／翻攝自Instagram／jaelim_song）

宋再臨於12日離世，令許多影迷和藝人好友們都相當痛心。而根據家屬的要求，今天的出殯儀式將以非公開形式進行，讓這位才華橫溢的演員安息長眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，宋再臨的遺作電影《暴跌：事業失敗的男人》也有了新消息，確定於明年1月上映。13日，製作公司宣布這部電影將於1月中旬在韓上映。電影講述青年創業者如何利用政策非法獲取創業補助金，並在虛擬貨幣投資中做出不可逆轉的選擇。該片由前新聞時事節目製作人現海里導演執導，宋再臨在片中飾演主角梁道鉉，一位不斷利用補助金破產轉營的年輕創業者。

▲▼宋再臨。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲宋再臨遺作《暴跌：事業失敗的男人》。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

事實上，宋再臨出生於1985年，2009年展開演藝生涯，並在2012年電視劇《擁抱太陽的月亮》中飾演武士金濟雲而嶄露頭角。隨後，他憑藉《Two Weeks》、《Goodbye Mr. Black》、《不善良的女人們》、《我們的甲順》等作品廣受觀眾喜愛，並在電影《夜叉》、《誘餌》等中展現了出色的演技。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

畢書盡翻臉李亞明！老婆發現合約問題…李玉璽挺爸「不再是朋友」

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

痛心！宋再臨生前「長期遭日本私生飯」攻擊　素人友也遭嘲諷

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」秒崩潰哭了

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！「見她穿女裝太正」　2萬人朝聖嗨爆

李玉璽被爆鬧翻畢書盡首發聲！　連PO兩照認了：日久見人心

宋再臨前經紀人哀痛發聲！　曝他私下「非常努力也很照顧身邊人」

懶理黃曉明、葉珂風波！　Angelababy「連發6篇文」秒衝上熱搜

楊謹華拍《影后》重頭戲崩潰喊「不想演戲了」！　小S一句話她秒哭

泰民16年來首曝曾遇流氓「是鐘鉉保護了他」：當時光著腳走一定很冷

大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

宋再臨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 篠原涼子16歲兒「摸外國女生胸部」被抓進警局！　公司還原真相
  2. 宋再臨今天出殯！　遺作電影將於明年上映
  3. 大咖AV女優葵司「無限期休業」！爆與多人交流　達人曝內幕
  4. 穩交8年首公開放閃！　Rado曝約會Apink普美「1習慣堅持」
  5. 《我推的孩子》漫畫完結！　作者光速宣布新連載…慘遭日網出征
  6. 趙露思劉宇寧「戲外親密緊抱」！影片瘋傳遭出征炎上　粉絲氣炸脫粉
  7. 安芝儇經紀人見「12強台灣翻譯挨罵」超剉：如果是我會哭死
  8. 李玉璽「IG藏1細節」疑偷婊畢書盡：Fuxk You！　18年兄弟情破裂
  9. 坂口健太郎拍外景騷動！現場來一票陌生大叔「全為了他」真相超暖
  10. Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma　網兩派掀戰

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366