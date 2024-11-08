安成宰首支廣告重現《黑白大廚》　超真實試吃評語網笑：不管蔬菜熟度

文／妞新聞

韓國2023年唯一奪下《首爾米其林指南》三星評鑑最高榮譽的主廚「安成宰」，自登上Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》擔綱評審之後，知名度打響海內外，不但經營的「MOSU SEOUL」餐廳成為話題焦點，他本人也親民的登上白種元的YouTube頻道、《JTBC新聞室》接受採訪，近日居然接下人生首支廣告啦！

安成宰首支廣告拍攝

《黑白大廚》名場面全還原

知名餐飲品牌SUBWAY近日釋出最新廣告，居然就找來安成宰坐鎮，廣告開頭出現按下宣告「作品」完成響鈴的畫面，全身俐落西裝的評審安成宰來到面前，登場第一句：「今天準備的料理是什麼？」一秒重現所有參賽廚師的惡夢。

▲SUBWAY最新廣告。（圖／Youtube／써브웨이，下同）



SUBWAY獻上以牛橫隔膜肉以及蘑菇打造的新口味三明治，安成宰大口咬下後，卻沒有依照一般食品廣告的拍攝模式說出『美味』、『好吃』等廣告詞，而是在慢慢品嚐之後，才以專業角度講出真實評價，零寬待的講評，讓網友大呼：「哇～是來真的欸！」

鏡頭下一秒切到事後訪問畫面，完全是《黑白大廚》番外篇即視感，安成宰表示：「在吃的時候那個肉香，有別的肉品沒有的香氣」，因此他睜開眼睛犀利講解：「所有肉品的調味都十分重要」，認為加入牛橫隔膜肉、蘑菇、起司、蔬菜的組合很搭，評價：「以連鎖店做的三明治來說算是很滿意了！以這個價錢做出的質量來說，我應該會選擇偶爾去吃它」，一點都不浮誇、超真實的內容馬上在SNS上瘋傳，引起廣大迴響。

有網友認為明明是拍廣告，安成宰依舊直言廣告商是「連鎖店」，代表品牌端給予的尊重以及安主廚對於自身標準的堅持，更大讚：「比虛假的廣告好太多了！」、「沒有強迫我每天吃很棒」、「這種廣告才會想買單」，彷彿回到競賽中的拍攝手法，也讓網友調侃：「是生菜，不用擔心蔬菜的熟度被淘汰了！」、「還好沒有擺花」、「今晚我想來點安主廚推薦套餐。」

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