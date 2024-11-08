ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安成宰首支廣告重現《黑白大廚》　超真實試吃評語網笑：不管蔬菜熟度

文／妞新聞

韓國2023年唯一奪下《首爾米其林指南》三星評鑑最高榮譽的主廚「安成宰」，自登上Netflix料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》擔綱評審之後，知名度打響海內外，不但經營的「MOSU SEOUL」餐廳成為話題焦點，他本人也親民的登上白種元的YouTube頻道、《JTBC新聞室》接受採訪，近日居然接下人生首支廣告啦！

安成宰首支廣告拍攝

《黑白大廚》名場面全還原

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@sungmosu 分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名餐飲品牌SUBWAY近日釋出最新廣告，居然就找來安成宰坐鎮，廣告開頭出現按下宣告「作品」完成響鈴的畫面，全身俐落西裝的評審安成宰來到面前，登場第一句：「今天準備的料理是什麼？」一秒重現所有參賽廚師的惡夢。

▲SUBWAY最新廣告。（圖／Youtube／써브웨이，下同）

SUBWAY獻上以牛橫隔膜肉以及蘑菇打造的新口味三明治，安成宰大口咬下後，卻沒有依照一般食品廣告的拍攝模式說出『美味』、『好吃』等廣告詞，而是在慢慢品嚐之後，才以專業角度講出真實評價，零寬待的講評，讓網友大呼：「哇～是來真的欸！」

鏡頭下一秒切到事後訪問畫面，完全是《黑白大廚》番外篇即視感，安成宰表示：「在吃的時候那個肉香，有別的肉品沒有的香氣」，因此他睜開眼睛犀利講解：「所有肉品的調味都十分重要」，認為加入牛橫隔膜肉、蘑菇、起司、蔬菜的組合很搭，評價：「以連鎖店做的三明治來說算是很滿意了！以這個價錢做出的質量來說，我應該會選擇偶爾去吃它」，一點都不浮誇、超真實的內容馬上在SNS上瘋傳，引起廣大迴響。

有網友認為明明是拍廣告，安成宰依舊直言廣告商是「連鎖店」，代表品牌端給予的尊重以及安主廚對於自身標準的堅持，更大讚：「比虛假的廣告好太多了！」、「沒有強迫我每天吃很棒」、「這種廣告才會想買單」，彷彿回到競賽中的拍攝手法，也讓網友調侃：「是生菜，不用擔心蔬菜的熟度被淘汰了！」、「還好沒有擺花」、「今晚我想來點安主廚推薦套餐。」

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 《黑白大廚》安成宰認了「與白種元不合」！自爆當評審前狂減肥，最印象深刻廚師是他

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

路邊攔查違停車突遭攻擊　高雄警被「勾頸拖行百米」

推薦閱讀

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

昆凌「前後都露」看比賽全被拍！深V蹦出超兇身材 一轉身…震撼5萬人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

葛斯齊被惹毛　爆將公布消息來源　看王定宇怎麼辯

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

唱紅「破億神曲」　校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

大牙老公被診斷「精蟲斷肢」！結婚4年沒懷孕…她鬆口2原因：找不到

王定宇被爆曖昧私訊「我想要你」　 葛斯齊預告：將喚起你美好回憶

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

葛斯齊開戰王定宇！驚爆「攜美女和蔡英文吃飯」　喊話正妻：Line搜尋我想要

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 黑白大廚, 安成宰, SUBWAY

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了
  2. 《一級棒》主持「以卡養卡欠債百萬」！剩15元可用 1通告翻身買2房
  3. 林莎、元元閨蜜婚紗穿超辣！解放深V「超兇身材雙現形」布料都包不住
  4. 專訪／初見面就上床！《全明星4》林家佑認「男男親密戲」很享受
  5. 直擊／李雅英「32大力撞胸舞」秘辛曝光　認「右肩有傷」：跳錯了
  6. 剛慶祝結婚週年…阿翔打開老婆衣櫥「強迫症爆發」！熬夜：再累也要弄
  7. 曾智希遭聯手陷害「拉扯被推入海中」　岸邊吊掛危險畫面曝光！
  8. 沈春華上海機場驚魂！圍巾捲入輸送帶「頭頸被下拉」…又踩空重摔
  9. A-Lin無預警宣布畢業了！　不捨揭「明年1月返場小巨蛋開唱」
  10. 《妳是我的姐妹》結局倒數！大霈認了「戀情遭家人反對」奮力護愛

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366