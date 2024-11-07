AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已

記者吳睿慈／台南報導

「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）7日為了甜點品牌南下台南，該地是他與老婆林志玲舉辦世紀婚禮的城市，夫妻倆即將迎來結婚5週年，他放閃表示「每年都非常注重這個節日，5週年會充滿感謝之意對她表達」，大讚妻子比餅乾還甜，「以一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味」，此話一出，全場記者被閃瞎。

▲AKIRA為甜點品牌出席開幕式記者會。（圖／YOKU MOKU提供）

AKIRA於7日出席甜點品牌開幕活動，他重回結婚之地台南，「台南對我來說是充滿著回憶的故鄉，這次回來很開心」，夫妻倆11月17日將迎來結婚5週年紀念日，他一聽到關鍵詞，立刻用中文「謝謝」表達心情，笑著表示「「每年都非常注重這個節日，5週年會充滿感謝之意對她表達」。

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▲▼AKIRA放閃林志玲「她不只甜而已，還有深度、有品味」。（圖／YOKU MOKU提供、林志玲IG）



談起日常的夫妻情趣，AKIRA本就會手作卡片、禮物給老婆，「雖然不是很貴重的物品，但充滿我的心意，我經常在思考怎麼準備這些驚喜」。被問及用一個味道形容林志玲？他的答案閃瞎大家，「用一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味，咬一口就會有世界觀心胸寬闊又舒服的感覺散發出來」。

▲AKIRA近期參演節目被讚高EQ。（圖／YOKU MOKU提供）



而他近期參與節目《披荊斬棘的哥哥4》，被觀眾稱讚EQ很高，他謙虛表示：「其實所有事情不管好還是壞，最終都會回歸到自己，不管遇到失敗還是不好的事情，只要跟自己說要好好面對自己，抱著這樣的想法，就會變得比較正面了。」感謝節目讓粉絲看到不同面向的他。