ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已

記者吳睿慈／台南報導

「國民姐夫」AKIRA（黑澤良平）7日為了甜點品牌南下台南，該地是他與老婆林志玲舉辦世紀婚禮的城市，夫妻倆即將迎來結婚5週年，他放閃表示「每年都非常注重這個節日，5週年會充滿感謝之意對她表達」，大讚妻子比餅乾還甜，「以一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味」，此話一出，全場記者被閃瞎。

▲▼ AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已。（圖／YOKU MOKU提供）

▲AKIRA為甜點品牌出席開幕式記者會。（圖／YOKU MOKU提供）

AKIRA於7日出席甜點品牌開幕活動，他重回結婚之地台南，「台南對我來說是充滿著回憶的故鄉，這次回來很開心」，夫妻倆11月17日將迎來結婚5週年紀念日，他一聽到關鍵詞，立刻用中文「謝謝」表達心情，笑著表示「「每年都非常注重這個節日，5週年會充滿感謝之意對她表達」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ AKIRA、林志玲「結婚5週年」重回台南放閃　夫妻情趣公開：她不只甜而已。（圖／YOKU MOKU提供）

▲▼AKIRA放閃林志玲「她不只甜而已，還有深度、有品味」。（圖／YOKU MOKU提供、林志玲IG）

▲▼ ▲▼ AKIRA放閃林志玲「她不只甜而已，還有深度、有品味」。（圖／YOKU MOKU提供、林志玲IG）

談起日常的夫妻情趣，AKIRA本就會手作卡片、禮物給老婆，「雖然不是很貴重的物品，但充滿我的心意，我經常在思考怎麼準備這些驚喜」。被問及用一個味道形容林志玲？他的答案閃瞎大家，「用一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味，咬一口就會有世界觀心胸寬闊又舒服的感覺散發出來」。

▲▼ AKIRA。（圖／YOKU MOKU提供）

▲AKIRA近期參演節目被讚高EQ。（圖／YOKU MOKU提供）

而他近期參與節目《披荊斬棘的哥哥4》，被觀眾稱讚EQ很高，他謙虛表示：「其實所有事情不管好還是壞，最終都會回歸到自己，不管遇到失敗還是不好的事情，只要跟自己說要好好面對自己，抱著這樣的想法，就會變得比較正面了。」感謝節目讓粉絲看到不同面向的他。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

推薦閱讀

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

《黑白大廚》韓食大師「出演費」遭扣押！　欠債14年不還

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

妻子高過他一顆頭！曹世鎬踮腳才親得到　網驚：180cm？身高差曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

謝和弦開嗆婚紗公司！　愛妻被無視不忍了…砲轟「真的是大爛人」

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

林靖恩超商偷飲料法院開罰！　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸

楊謹華曬19歲舊照「牽手劉德華」　網一看激動：最美女主角！

60萬人瘋搶YOASOBI小巨蛋門票！天選之人結果出爐　繳費期限到這天

阿吉仔拍片祝中國國慶遭炎上！　返台首露面...胡瓜不忍說話了

孫生見媽媽出獄「速幫處理起居」！　無奈：她養我到小學，我養她一生

張書豪被懷疑是Gay！　網揪「求婚影片不對勁」釣出正宮歐陽妮妮

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

AKIRA, 林志玲, 台南

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 佳娜被問「產後多久才開機？」羞吐時間點　二胎計畫也曝光
  2. 串流收視週榜／古偶陸劇收視戰「台灣開打」　《吉伊卡哇》衝第一
  3. 場景不同差很大！《鬼們之蝴蝶大廈》裸身女鬼　真實身份是AV女優
  4. YTR金針菇捲邪教爭議首露面！　再三澄清吐委屈心聲「公開私學課程」
  5. 蹦闆坦言接拳賽「想一戰成名」　喊話統神：不是打LOL動手指就贏
  6. 胡瓜砸1500萬邀眾星開唱　突點名黃安...開嗆：很討厭！　
  7. 短今百貨公司出糗「我好丟臉」！　尷尬過程曝光：想掐死自己
  8. 被指「斥資百億投資OTT平台」　文化部澄清：遭誤解很遺憾
  9. 阿本赴日在《大叔的愛》場景拍BL劇！　激動到摸桌椅：接收能量
  10. 拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366