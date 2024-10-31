李蒨蓉收「超特寫老二照」超淡定！　第一反應竟是整理私密處細毛

記者張筱涵／綜合報導

李蒨蓉30日深夜分享一件趣事，有次整理收信匣時，發現有男性粉絲分享「超特寫的老二照」，她說自己是中年婦女了，因此看了不會感到驚慌，注意到的也不會是尺寸和姿勢，看完的第一反應是整理自己的私密處。

▲李蒨蓉。（圖／翻攝自FACEBOOK／李蒨蓉）



李蒨蓉有次超直白和老公分享「老公，我看見別的男人的老二」，一開始嚇到對方，說明完原委後，兩人都忍不住笑了。整理收信匣發現有粉絲傳來超特寫的私密照：「一張老二照片並不會讓我花容失色，雖然有點眼睛痛，但是我注意到的不是尺寸、不是姿勢，而是⋯雜草叢生！」

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看了以後只覺得疑惑，難道寄件者認為沒整理私密處的毛是正常的事情嗎，更何況還要拍照。李蒨蓉藉這機會分享自己有在做蜜蠟脫毛的習慣，看到男粉寄來雜亂的私密處照：「我就被提醒，拿起小夾子拔了幾根邊邊細毛～」

李蒨蓉原本想回信感謝表達感謝，但後來決定還是算了，以免對方再寄更多的照片給她。最後，她也提醒所有男士，定期整理私密處不僅是女人的事，男人也要注意，畢竟乾淨的男人才性感。

【李蒨蓉臉書全文】

「老公，我看見別人男人的老二！」

起初是驚嚇，待我說明原委後，老公便哈哈大笑！

#夜深了我想說個小趣事

每一天我都會花時間檢閱收信匣，粉絲的私訊無奇不有，大部分都是問我這個哪裡買？那個怎麼做？我都盡量一一回覆。

今天有封信很抓眼球！

一根老二赤裸裸躺在那！超級近的特寫！

本人是中年婦女，沒有少女玻璃心這回事，一張老二照片並不會讓我花容失色，雖然有點眼睛痛，但是我注意到的不是尺寸、不是姿勢，而是⋯

雜草叢生！

我心想，怎麼不先修剪一下？拍張「乾淨」的照片，還是對方覺得這樣是正常？

親愛的姐妹們，

我不知道你的枕邊人怎麼想？也許有些男人就是喜歡濃密奔放，但是我總認為，女為悅己者容，私密處的整理、保養也很重要，尤其是定期修剪！

平時我就有在做蜜蠟脫毛的習慣，而且我都自己DIY！在今天看到陌生老二照片後，我就被提醒，拿起小夾子拔了幾根邊邊細毛～

我本來想回信謝謝粉絲，但是後來我想還是算了，免得他又再寄更多老二的照片給我 XD

寫到這，我也想提醒男士們，定期整理私密處，不僅只是我們女人的事，男人也要注意！畢竟 #乾淨的男人才性感

強颱來襲

祝福家家戶戶一切平安～