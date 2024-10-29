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戴佩妮受訪一半「被他突襲」！　工作人員「狂畫圈圈」還停不下來

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后戴佩妮即將推出個人第14張概念專輯《雙生火焰 TWIN FLAME》，日前到電台接受訪問，沒想到卻意外被這次專輯收錄的歌曲〈勢在必行〉原唱之一陳勢安突襲，同為馬來西亞同鄉的兩位難得相聚，讓DJ阿娟的節目瞬間變成閒聊時光，陳勢安更送上偷偷準備好的四顆甜柿，預祝戴佩妮專輯「勢（柿）在必行，事事（四柿）順利」。

▲▼戴佩妮和陳勢安在電台訪問中玩開 。（圖／妮樂佛提供）

▲▼戴佩妮和陳勢安在電台訪問中玩開 。（圖／妮樂佛提供）

▲▼戴佩妮和陳勢安在電台訪問中玩開 。（圖／妮樂佛提供）

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兩人私交雖然甚篤，卻是首次在訪問中相會，彼此的好交情讓錄音狀況瞬間無法控制，工作人員要不停畫圈才能阻止錄音間的停止話家常，戴佩妮開玩笑表示這是因為三人都是同一個靈魂家族，才會這麼合拍。由於這次概念專輯的重製計畫有收錄歌曲〈勢在必行〉，身為原唱之一的陳勢安與戴佩妮也在阿娟的邀請下，現場即興清唱〈勢在必行〉。

戴佩妮出道24週年，經歷創作歌手、樂團主唱、製作人等多重身份，因為其音樂創作總是有著剛柔並濟的獨特色彩，讓她的創作歌曲受到許多歌手的青睞收錄在各自的專輯當中，為彼此締結下深厚的緣分，就在成為音樂人這個身份邁向24週年的特別時刻，戴佩妮決定翻唱重製自己過往的創作，把曾經寫給別人的歌再次賦予新的生命火焰。

由於疫情期間的沉潛，心理學、量子力學、內觀與雙生火焰這些與宇宙與身心成長的領域使戴佩妮產生好奇，其中「雙生火焰」的意思更讓她著迷，進一步了解該名詞的意境後，她便產生衍伸出歌曲〈雙生火焰〉的雛形，用一首歌的時間把這充滿靈性的體驗，從相遇吸引，一直到分離覺醒，最終臣服合一，這其中的激盪、掙扎、釋懷，一同見證。而同時戴佩妮也在籌備重製歌曲的計畫，把原唱與身為詞曲創作者的她重新演繹，給予了同樣的歌曲不同的生命，讓這張概念專輯更加完整。

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戴佩妮, 陳勢安

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