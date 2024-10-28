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公開自嘲買春被捕黑歷史　休葛蘭大玩地獄哏笑翻來賓

休葛蘭出席電影宣傳活動，拿過去自己買春被捕的醜聞當地獄哏，讓全場爆笑。（東方IC）

圖文／鏡週刊

應該沒人料到，在正經八百替電影拉票的宣傳場合，居然有明星會拿自己過去買春被捕的黑歷史，當成地獄哏自嘲，結果讓所有來賓笑翻，這就是休葛蘭（Hugh Grant）幹的好事。

美國時間10月24日，休葛蘭替自己主演的驚悚片《Heretic》出席在中國戲院的放映活動，這是美國電影學會（AFI）所策劃一系列的電影放映，主要是針對會員推薦替接下來有望角逐奧斯卡的佳作，讓大家好好欣賞。身為電影的男主角，休葛蘭也出席了，並且應主辦單位要求在放映前上台致詞。

「除了能來到這裡感到無比開心以外，我沒什麼有趣的事好補充了，好萊塢大道對我來說一直是一個很幸運的地方。」休葛蘭一開口就在自嘲，讓全場觀眾都大吃一驚；正確來說是差點沒把含在嘴巴裡的水噴出來，假使當時大家都有喝水的話。因為他說的就是1995年6月27日，休葛蘭自己在日落大道上買春被抓的黑歷史。

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當時原本在英國演出許多文藝電影、甚至同志情人角色，成為憂鬱小生代表人物的休葛蘭，因為愛情電影《你是我今生的新娘》（Four Weddings and a Furenal）爆紅，成為全球觀眾心目中的白馬王子、愛情電影第一號人選。於是好萊塢很快就跟他招手，找來美國拍了新片《懷胎九月》（Nine Months），搭檔茱莉安摩爾（Julianne Moore），打算力捧他成為浪漫電影的接班人。結果這部片僅差幾個月就要推出時，休葛蘭卻在日落大道上召妓被捕，還鬧進了警局，被拍下檔案照，明日之星瞬間淪為階下囚。

之後他被判緩刑2年、繳納罰金美金1,000元。雖然這起事件最後免於牢獄之災，但是讓休葛蘭形象重挫，與當時的女友伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）關係也陷入低潮，雖然曾重修舊好，但在2000年雙方分手。2018年，他談起當年的自己是個白癡，「我不是在給自己解釋，『我心理有問題』，我比較像是在表達，『我就是做了。』」

有趣的是，從2020年的影集《還原人生》（The Undoing）以後，休葛蘭的戲路又被定型為反派人物，他幾乎在各種類型的作品都演壞人，從訴求小朋友觀賞的親子電影、動作電影、奇幻電影等，每部片都是一肚子壞水。他說演好人很難，很難不演成無聊人士，「我想任何演員都更樂意扮演有缺陷的壞人，比較有趣。」新作《Heretic》更是走宗教驚悚路線，他說為此大量研究了邪教領袖、無神論者，「當他們成為殺人凶手之前，特別是究竟是什麼動機讓他們變成這樣，還有一個奇怪的事實，即使他們做遍了所有可怕的事情，依然有死忠的追隨者。」

在說完了地獄哏之後，休葛蘭說很高興能受美國電影學會邀請出席，也很高興看到戲院的全場觀眾，還推崇片中其他演員表現很出色，「製片人只付我一點點酬勞也很好。」再次引發全場哄堂大笑。


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鏡週刊, 休葛蘭, 買春, 黑歷史

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