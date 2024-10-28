《黑白大廚》安成宰認了「與白種元不合」　最印象深刻廚師是他

文／妞新聞

「蔬菜的熟度很重要」、「我重視料理完成度」、「很抱歉，你淘汰了！」、「生存！」擔綱Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》2大評審之一的「安成宰」，是韓國去年唯一一家米其林奪下「三星級」的餐廳Mosu Seoul主廚兼老闆，在節目播出後知名度大增，也締造一大票金句、梗圖，來看看私下的他的真實感想是？

自爆當評審前得減肥

安成宰最印象深刻的廚師是？

安主廚驚喜現身在《JTBC新聞室》中接受深度訪談，一席正裝的他彷彿又要開始進行地獄評鑑，在節目中吃遍各大參賽者料理的他，讓人好奇會不會因此身材走鐘，他笑稱：「不減肥就不出演了！」坦言身為吃貨，其實本來就在控制飲食、運動，接到出演提案後剛好成為動力之一。

▲安成宰驚喜現身在《JTBC新聞室》中接受深度訪談。（圖／Youtube／JTBC News，下同）



▲鄭智善。（圖／Netflix）



接著被問到最印象深刻的參賽廚師是誰？安成宰謙虛表示：「我擅長的料理多是以西餐、日餐、韓餐為主，所以對於中式餐點還有許多不熟悉的地方」，他大讚「港點女王」鄭智善做出的「乾蘿蔔纓拔絲黑醋炸肉塊」，回想料理上桌時，讓他驚艷：『怎麼會有這種想法呢？』，矇眼試吃時也因為與預想的食材不同的口感與味道感到衝擊。

2大評審評價兩極

安主廚自爆：我們不合

在節目評比中常常與另一位評審、國民廚神「白種元」意見相左、甚至激烈爭論，安成宰直接認了『我們不合拍』，講完自己笑場的他，馬上解釋：「白種元代表作為餐飲大集團的社長有他的角度與基準，我也有自己的經營文化，一開始不能理解對方，經過溝通後了解彼此重視的點、過程的不同。」不過最後不忘強調雖然現在跟白老師是好朋友、也尊重他的想法，但如果又碰上，還是會堅持自己的準則。

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