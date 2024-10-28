ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑白大廚》安成宰認了「與白種元不合」　最印象深刻廚師是他

文／妞新聞

「蔬菜的熟度很重要」、「我重視料理完成度」、「很抱歉，你淘汰了！」、「生存！」擔綱Netflix爆紅料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》2大評審之一的「安成宰」，是韓國去年唯一一家米其林奪下「三星級」的餐廳Mosu Seoul主廚兼老闆，在節目播出後知名度大增，也締造一大票金句、梗圖，來看看私下的他的真實感想是？

自爆當評審前得減肥

安成宰最印象深刻的廚師是？

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netflix Korea | 넷플릭스 코리아（@netflixkr）分享的貼文

[廣告]請繼續往下閱讀...

安主廚驚喜現身在《JTBC新聞室》中接受深度訪談，一席正裝的他彷彿又要開始進行地獄評鑑，在節目中吃遍各大參賽者料理的他，讓人好奇會不會因此身材走鐘，他笑稱：「不減肥就不出演了！」坦言身為吃貨，其實本來就在控制飲食、運動，接到出演提案後剛好成為動力之一。

▲安成宰驚喜現身在《JTBC新聞室》中接受深度訪談。（圖／Youtube／JTBC News，下同）

▲鄭智善。（圖／Netflix）

接著被問到最印象深刻的參賽廚師是誰？安成宰謙虛表示：「我擅長的料理多是以西餐、日餐、韓餐為主，所以對於中式餐點還有許多不熟悉的地方」，他大讚「港點女王」鄭智善做出的「乾蘿蔔纓拔絲黑醋炸肉塊」，回想料理上桌時，讓他驚艷：『怎麼會有這種想法呢？』，矇眼試吃時也因為與預想的食材不同的口感與味道感到衝擊。

2大評審評價兩極

安主廚自爆：我們不合

在節目評比中常常與另一位評審、國民廚神「白種元」意見相左、甚至激烈爭論，安成宰直接認了『我們不合拍』，講完自己笑場的他，馬上解釋：「白種元代表作為餐飲大集團的社長有他的角度與基準，我也有自己的經營文化，一開始不能理解對方，經過溝通後了解彼此重視的點、過程的不同。」不過最後不忘強調雖然現在跟白老師是好朋友、也尊重他的想法，但如果又碰上，還是會堅持自己的準則。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 Netflix《黑白大廚》30位參賽者「超神似顏繪」爆紅！名場面還原：安成宰提告

《黑白大廚》冠軍拿坡里黑手黨爆「梭哈3億獎金買房」！飛義大利追夢苦喊：狂瘦8公斤

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

推薦閱讀

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

唐綺陽運勢／射手「小心第三者」水瓶感情停滯！ 獅子事業收穫多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

家寧遭挖上心靈課疑挨酸！　蕾菈看不下去：希望大家當個善良的人

李英愛夫妻罕見放閃　73歲老公比她更逆生長⋯全場驚呆：根本沒皺紋

白癡公主揭發百萬心靈課SOP！學員「被關房內洗腦痛哭」　2類人是目標

與家寧遭疑「非和平分手」！　Andy按讚留言被抓包：看來忍很久了

走鐘獎最佳動畫惹議！網諷「木棉花可投宮崎駿的片屠殺」呱吉回應

知名AV女優爆「半套店上班」！網紅PO「極樂照」興奮打卡　她怒開砲

孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 黑白大廚, 安成宰, Mosu

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字
  2. 台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」
  3. 陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同
  4. 李珠珢消失18天「突PO金髮影片」！　網敲碗來台發展…新近況曝光
  5. 依依佩佩超狂服裝登典禮　「走光邊緣」嚇壞工作人員
  6. 連10歲小朋友都知李宗盛！他宣布休假　自虧「靠女人的歌吃飯」
  7. 38年前戒嚴上映同志片「首播秒被查封」　《孽子》導演曝坎坷過程
  8. 劉伊心曬全家福「舉辦三寶成長禮儀式」！　送禮背後藏含義：盼成鳳成龍
  9. 網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排
  10. 含金量超高音樂劇！許富凱開車「日久生情」　她體驗條通文化羞爆

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366