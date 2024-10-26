大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber大蛇丸9月無預警宣布擺脫維持31年的單身生活，並分享首次在鏡頭前的合照，「我女友啦」，喜獲各方祝福。他稍早與「環島幫」騏哥、蛇丸、Fred、胡椒、洋蔥走上紅毯，愛情事業兩人意又買房的他，受訪時被虧「五子登科」，讓現場一片笑聲。

▲大蛇丸現身走鐘獎。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）



大蛇丸戀愛受到外界祝福，他也曾透露認識另一半的地點是在全聯，而且「從認識到交往大概是快兩個月」。今被問交女友後求生慾點在哪？他則回是「吃」的部分，「只要生氣就餵飽她，心情不好、心情好都帶出去吃飯。」

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▲大蛇丸、騏哥、蛇丸、Fred、胡椒、洋蔥。（圖／翻攝自YouTube／直播走鐘獎頒獎典禮 Walk Bell John Awards）

大蛇丸最近還買下人生第一棟房子，砸2750萬買下屏東透天厝，被主持人虧是「五子登科」，愛情事業都越來越穩定，被猜測是否「好事近」，團員則笑說：「還沒三個月不能說」，蛇丸隨即緊張回應：「不要亂傳謠言！」至於交女友後是否有影響團體交情？洋蔥表示他們一個禮拜見三次，拍完隔天還要吃早餐，幾乎天天見面，所以並未受到影響！

