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持修突剪頭髮了！　直接一刀「剪到變肩上短髮」新造型曝光

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人持修將推出新專輯，為此剪掉了他最具標誌性的一頭長髮，展現出全新的形象，也寓意著他對於音樂與生活的全新態度，新造型也讓粉絲都超驚豔。

▲▼持修〈你的眼睛〉。（圖／EMI提供）

▲持修推出新歌〈你的眼睛〉。（圖／EMI提供）

其中新歌〈你的眼睛〉歌詞裡，持修深入探討成長過程中的掙扎與自我認識，並溫柔輕擁著那些成長中的刺痛；歌詞中提到的「不夠漂亮沒有才華，憑什麼活在這世界上」，道出了許多人在面對自我時的脆弱與不安，但持修用音樂道出這些偽裝並不能掩蓋內心的美麗，正如他所唱的「你不知道，其實你已經很美麗」，這句話不僅是對他人的鼓勵，更是對每個聽眾心靈的撫慰。

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MV邀請鬼才導演謝乾乾掌鏡，持修扮演有霸道總裁性格的男子，用盡各種辦法囚禁著另一方；女主角由新生代演員孫璟飾演被囚禁者，很多衝突感猛爆的歇斯底里場面，孫璟表示，「最難的是推完持修又要捶他一下，因為那個聲音聽起來很痛，我就會有點不敢打下去。」持修在一旁笑說：「但你還是打了。」

▲▼持修〈你的眼睛〉。（圖／EMI提供）

▲持修為新專輯剪去一頭長髮。（圖／EMI提供）

在角色的設定上，男主角有著不可告人的秘密，所以持修預設當他一個人在房間裡時，會稍微露出自己的本性，但又沒有完全顯露出來，主要是因為自己一個人的時候會比較放鬆。至於聊到這次挑戰角色最困難的地方？持修認真地想了想說：「是接女生巴掌打過來的時候，因為不習慣那種要受到被攻擊的感覺，所以有點慌亂，就會不好對準出手的節奏。」

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