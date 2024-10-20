《有生之年》導演私下超好笑　「把吳慷仁背上台」差點跌倒有原因

記者黃庠棻／台北報導

於台北流行音樂中心舉行的第59屆戲劇類金鐘獎已在19日完美落幕，《有生之年》堪稱最大贏家，一舉囊括6項大獎，包含最佳男主角、最佳男配角、最佳女主角、最具潛力新人獎、導演獎以及戲劇節目獎。

▲《有生之年》堪稱金鐘獎最大贏家。（圖／記者李毓康攝）

《有生之年》在典禮過後舉辦慶功宴，導演許肇任加上主演群包含獲獎的楊貴媚、鄭元暢、謝展榮都現身一同慶祝，就連與最佳女配角獎擦身而過且有傷在身的方志友都坐著輪椅露面，以及在劇中飾演楊貴媚媳婦的張榕容都到場共襄盛舉。

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▲《有生之年》慶功宴。（圖／TVBS提供）

導演許肇任在頒獎典禮上率真的模樣圈了許多粉絲，更在台上替獲獎的吳慷仁讀了感謝信，他在慶功宴上透露因為對方在工作，所以還沒有第一時間聯繫上，不過自己會把得獎信封原封不動地交給對方，直呼「因為很難得」。

▲《有生之年》導演許肇任（右）圈了許多粉絲。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，許肇任在上台領獎時堅持背著小包包上台，甚至因為包包關係差點跌到，他在慶功宴時透露包包內其實沒有什麼貴重物品，而是該包包是吳慷仁在劇中背的包包，說道「我就把他給我的小抄放在裡面」，還強調「那個包包很重要、還有墨鏡」，雖然對方因工作缺席，卻帶著他的精神出席典禮。

▲《有生之年》許肇任背著小黑包上台領獎。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

此外，許肇任導演的天然逗趣性格也在採訪中一覽無遺，他透露上台領獎前，《不夠善良的我們》導演徐譽庭本來也要幫他把包包拿下，他傻眼直呼「我一個反作用力」差點不小心跌倒，幽默的回答瞬間笑翻眾人，證實私底下跟台上都一樣可愛。

▲《有生之年》導演許肇任私底下也超逗趣。（圖／TVBS提供）