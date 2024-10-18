金鐘獎／《群山之島》超猛奪第3獎！　《音樂主理人》奪燈光獎

記者田暐瑋／綜合報導

第59屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮18日登場，節目燈光獎由《MUSIC MAKER 音樂主理人》的林昭言、吳育竑、林錦昌奪得；節目類美術設計獎由《妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組》黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮奪得；節目類聲音設計獎由《群山之島與不去會死得他們2深淵驚現嘆息灣！》奪得，這也是該節目第3獎。

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《音樂主理人》獲得金鐘獎入圍，節目類綜藝節目獎、 節目類導播獎、 節目類燈光獎、 節目類聲音設計獎共4項大獎，《音樂主理人》由知名主持人陶晶瑩主持，為專業的音樂實境選秀節目，歷經籌劃兩年企劃拍攝、集廝殺，總冠軍出爐，最後由NIO打敗位音樂圈強手奪下，他激動地說：「沒有想過可以比到這麼遠，也希望大眾可以更重視創作這件事情！」

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▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，節目類燈光獎，林昭言、吳育竑、林錦昌/MUSIC MAKER 音樂主理人。（圖／記者林敬旻攝）

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《妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組》描述水果奶奶化身為3D動畫人物，融合妖怪力量和台灣水果元素，創造出迥然不同的人類與妖怪如何理解對方，如何相擁彼此，以及攜手面對困境的奇幻冒險故事。

▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，節目類美術設計獎，黃有傑、蕭羽珊、陳怡伶、韓恩妮/妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組。（圖／記者林敬旻攝）

《群山之島與不去會死的他們》是由臺灣導演程紀皓拍攝的山岳探險紀錄片，透過拍攝每集主角重回對他們意義深遠的一座山或一個地方，呈現出登山者和山之間的特殊情感與連結，相較於臺灣其他的山岳紀錄片，群山之島將更多的重心放在登山者身上。

▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，節目類聲音設計獎，林先敏、高偉晏/群山之島與不去會死的他們 2-深淵驚現嘆息灣!。（圖／記者林敬旻攝）



