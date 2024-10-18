不斷更新／金鐘59節目即時得獎名單！　《群山之島與不去會死得他們2》獲聲音設計獎

記者王靖淳／綜合報導
第59屆金鐘獎「節目類頒獎典禮」今（18）日晚上在台北流行音樂中心登場，以下由《ETtoday星光雲》為您帶來最即時的得獎名單。
▲金鐘59節目類得獎名單。（圖／ETtoday製圖）
【綜藝節目獎】
【綜藝節目主持人獎】
【益智及實境節目獎】
【益智及實境節目主持人獎】
【節目類節目創新獎】
【節目類導播獎】
【節目類聲音設計獎】
《群山之島與不去會死得他們2深淵驚現嘆息灣！》
【節目類美術設計獎】
《妖果小學第二季-金鑠鑠的真相小組》
【節目類燈光獎】
《MUSIC MAKER音樂主理人》
【節目類導演獎】
《紀錄觀點那些鳥事》
【節目類剪輯獎】
《叫我野孩子2》
【生活風格節目主持人獎】
謝哲青
【生活風格節目獎】
《吉日良辰客家封》
▲第59屆金鐘獎，生活風格節目獎，《吉日良辰客家封》。（圖／記者林敬旻攝）
【節目類攝影獎】
《群山之島與不去會死的他們2》
【自然科學及人文紀實節目主持人獎】
余大榕
▲第59屆金鐘獎，自然科學及人文紀實節目主持人獎，《臺灣味》余大榕。（圖／記者林敬旻攝）
【人文紀實節目獎】
《群山之島與不去會死的他們2》
▲第59屆金鐘獎，人文紀實節目獎，《群山之島與不去會死的他們2》。（圖／記者林敬旻攝）
【自然科學紀實節目獎】
《實習生的筆記本》
▲第59屆金鐘獎，自然科學紀實節目獎，《實習生的筆記本》。（圖／記者林敬旻攝）
【兒童少年節目主持人獎】
彭浩秦、陳韻如
▲第59屆金鐘獎，兒童少年節目主持人獎，彭浩秦、陳韻如。（圖／記者林敬旻攝）
【少年節目獎】
《換個爸媽過幾天》
▲第59屆金鐘獎，少年節目獎，《換個爸媽過幾天》。（圖／記者林敬旻攝）
【兒童節目獎】
《海洋日記》
▲第59屆金鐘獎，兒童節目獎，《海洋日記》。（圖／記者林敬旻攝）
【動畫節目獎】
《阿甯咕大戰想像蟲！》
▲第59屆金鐘獎，動畫節目獎，《阿甯咕大戰想像蟲！》。（圖／記者林敬旻攝）
【最具人氣綜藝節目獎】
《綜藝玩很大》
▲第59屆金鐘獎，最具人氣綜藝節目獎，《綜藝玩很大》。（圖／記者林敬旻攝）
讀者迴響