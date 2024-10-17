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連恩生前「最想看到一世代重組」　哈利媽媽哀痛發聲：他只是個孩子⋯

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）墜樓身亡，享年31歲，令不少歌迷心碎。過去多次被問及「一世代重組」的相關問題時，連恩總是給出最正面和積極的答案，是粉絲心中「最希望重組」的成員，然而卻無緣在生前真正見證這一刻。

▲一世代（One Direction）成員連恩佩恩（Liam Payne）。（圖／路透）

▲一世代（One Direction）成員連恩墜樓離世，享年31歲。（圖／路透）

One Direction在2010年成軍，五個帥男孩的魅力曾經席捲全球少女，不過2015年人氣成員贊恩（Zayn）離團，四人體的One Direction多撐了一年，還是在2016年宣布暫時停止團體活動，成員們單飛後簽約不同公司，這幾年各自有發展。

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在團體出道10週年的2020年，種種跡象顯示他們有可能重新聚首。包括奈爾、連恩、哈利和路易4名成員，都已經重新追蹤了贊恩的推特帳號。這些年各成員被問到重組相關問題時，連恩總是積極回答：「一定會的！」、「我會做好準備。」

▲▼「一世代」（One Direction）。（圖／CFP）

▲連恩（中）生前多次提到，很期待「一世代」重組。（圖／CFP）

事實上，連恩到阿根廷除了是度假外，更是為了觀賞「一世代」成員奈爾（Niall）在當地的演唱會。當時他曾更新動態表示，很想到後台和奈爾聊聊，「我們兄弟已經有一段時間沒見了，我們有很多事情可以聊。」

▲連恩驟逝，哈利媽媽第一個發聲。（圖／翻攝自IG）

▲連恩驟逝，哈利媽媽第一個發聲。（圖／翻攝自IG）

連恩近些年飽受身心健康的煎熬，離世後，不少明星好友都發文哀悼，雖然過去One Direction的成員目前尚未發聲，但看著男孩們長大，成員哈利（Harry Styles）的母親，也在得知消息後第一時間發文，貼出一張「心碎」的照片，並寫道：「他只是個孩子⋯」哀傷之情溢於言表。

 

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關鍵字

一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne, 哈利, Harry Styles

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