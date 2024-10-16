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PIZZALI操肌操到吐...成果曝光！　放話看齊高爾宣：當饒舌圈粗哥

記者蔡琛儀／台北報導

自《大嘻哈時代》脫穎而出的PIZZALI沉潛三年後加入高爾宣成立的音樂品牌「龍大謝」，並將發行個人首張專輯《赤子》，特別把與老闆高爾宣合作〈狠操俱樂部〉收錄在專輯中，同樣熱愛健身的兩人把健身甘苦心境寫進歌中，期望透過熱血歌詞勉勵自己只要「狠操」便能突破任何困境。

▲▼Pizzali、高爾宣〈狠操俱樂部〉。（圖／龍大謝音樂提供）

▲PIZZALI和老闆高爾宣推出新歌〈狠操俱樂部〉。（圖／龍大謝音樂提供）

提及歌名由來，家住台中的PIZZALI透露當初與一群志同道合的台中好友一起在健身房運動而成立狠操俱樂部，「由於常在運動時遇到爾宣，彼此也常在健身時相互督促激勵，決定邀他加入這個俱樂部，還因此激盪出創作動機，得知我要做健身主題的歌，爾宣就二話不說一起投入寫歌，希望讓這首歌成為我們健身之歌，邊撸鐵邊聽歌超有勁！」

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PIZZALI坦言，靠著健身走出創作低潮，更因此找回自信心，健身約一年半的他幾乎天天到健身房報到來增肌減脂，從原本的體脂肪16降到12，肌肉重量更從35kg變到38kg，把高爾宣身材當成目標的他謙虛地說：「我還不算是真正的『健人』！還要再努力，希望能成為像爾宣一樣有厚實肩膀的男人！」他更提到過去曾被健身教練「操到吐」，但越操越上癮的PIZZALI打算當健身魔人，「明年新計畫就是開始增重增肌，希望有朝一日能變成饒舌圈的粗哥！」

▲▼Pizzali、高爾宣〈狠操俱樂部〉。（圖／龍大謝音樂提供）

▲▼PIZZALI放話要當饒舌圈的「粗哥」。（圖／龍大謝音樂提供）

▲▼Pizzali、高爾宣〈狠操俱樂部〉。（圖／龍大謝音樂提供）

在拍攝封面時，由於得裸上半身拍攝，力求完美的PIZZALI特別在拍攝前兩個禮拜進行飲控，不僅只吃水煮食物，還「斷碳（不吃任何碳水化合物）」、「戒糖」，拍攝前一天「斷水」，為的就是求讓體態雕塑到極致，他苦笑：「那14天是我最操的時候，也因為飲控，每天心情都不太好！」被問到女友對於他身材變好，有何評價？PIZZALI笑說：「女友說比較喜歡我有肚子的時候，用枕頭來比喻就是肚子從軟枕變硬枕了！」

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