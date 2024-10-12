納豆下跪道歉依依！凌晨4點回家「已知不妙」1招讓她心軟：生不了氣

記者潘慧中／綜合報導

「國光女神」依依和納豆（林郁智）穩定交往中，她近日上節目透露，男友比自己更急性子，就連道歉速度也比她還快、甚至會自動下跪，「他是男兒膝下無黃金的人。」

▲依依透露納豆曾下跪向她道歉。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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依依在《小姐不熙娣》表示，雖然她是一不開心就會馬上說開的人，但事前仍需醞釀3分鐘，思考該如何表達。然而，只要她稍微有點不悅，納豆就會馬上發現，並秒開口問「怎麼了？妳不開心了嗎」。

▲納豆非常會察言觀色。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



就算依依第一時間否認，非常會察言觀色的納豆也會知道不對勁，並自行完成一系列動作，「我剛哪裡做錯了？對不起，然後下跪，而且說跪就跪！」

▲納豆會主動認錯、道歉、下跪。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



舉例來說，納豆有時候去酒吧忘記拍照報備，凌晨4點回家「就已經知道不妙」，他會故意不開門，一直按門鈴按到依依去開門，他就已經跪在門口了說對不起。因為納豆不常這樣，所以偶一為之讓女友也承認「生不了氣」。

▲依依舉例納豆曾經下跪的原因。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）