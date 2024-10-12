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江美琪認「被張震嶽弄哭」　原因曝光竟有超大洋蔥

記者蔡琛儀／台北報導

江美琪將推出睽違六年全新專輯《圓的？圓的！》，這是她加盟北京華納音樂的首張作品，大陣仗請到張震嶽、鄭興、張簡君偉、屠衡、椅子樂團、菲道爾、羅文裕等人打造，江美琪開心說：「這次的專輯催生過程，是一段讓我也永生難忘的音樂奇幻之旅！」

▲▼江美琪、張震嶽〈圓的圓的〉。（圖／華納提供）

▲江美琪新歌〈圓的圓的〉由張震嶽打造。（圖／華納提供）

她打趣說原本擔心合作夥伴都把她當長輩，但在朝夕相處下，紛紛得到對方曾因自己哪些歌曲而感動、受到啟發，也讓她很開心，比如鄭興娓娓道來描述學生時代去看了幾次她的演唱會，當時被什麼歌曲所悸動，「這些反過來變成我的養分，由他們反饋的愛，讓我們更有連結，更有默契在新專輯的製作，我很感謝宇宙給予這美好的緣分！」

首波主打歌〈圓的圓的〉由張震嶽為她量身打造，並親任製作人，江美琪表示跟張震嶽非常有緣，這也是她出道20年，兩人第三度攜手合作。江美琪說，上次合作時，父親剛過世，當時在公司會議室，第一次聽到張震嶽為她寫的旋律當場落淚，覺得深深地被撫慰。這次多年以後再聚首，江美琪說，覺得張震嶽一點都沒變，「從20多年前到現在，說話的樣子、個性、親和的大哥哥模樣，都依舊。」所以再見面覺得好親切，好像兩人還是當年初相識的模樣，「只不過阿嶽哥現在更帥了！」

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▲▼江美琪、張震嶽〈圓的圓的〉。（圖／華納提供）

▲江美琪將推出新專輯。（圖／華納提供）

江美琪覺得張震嶽是一個非常酷的、很懂得過生活的人，「有時我還蠻羨慕他可以完全的做自己，這個部分是我覺得最棒的。」而張震嶽在配唱時，特別要她什麼都不想，隨性「鬆」到底，並要江美琪很直觀地、不用想太多，用自己的感覺去感受這首歌，「讓我想起之前一個人在北京生活的時候，回到家就覺得好像也種孤單又想念的感覺。」

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