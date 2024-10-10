汪建民欠巨債！8年女友「當保人」遭債主討債　她崩潰一度想不開

記者孟育民／台北報導

汪建民7日因肺腺癌第四期病逝，享年56歲，演藝圈眾好友悲痛不捨，在人生的最後階段，交往8年的女友Joan始終陪伴在側，不離不棄。但2022年他坦言欠下千萬債務、債主高達20多位，甚至找地下錢莊借錢，如今有消息指出，Joan是汪建民的借款保人，汪建民還未離世前，就收到債主傳來訊息，讓她背負不少壓力。

▲汪建民。（圖／翻攝自汪建民臉書）

根據《聯合新聞網》報導，汪建民向合法、不合法機構借錢時，都是由女友Joan當「保人」；女友是正常上班族，每個月薪水一到帳就必須扣除超過一半的數字還債，日子過得相當辛苦，甚至在汪建民還在世時就有債主向她討債，不過她仍然不離不棄陪在汪建民身邊。

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Joan遭到債主上門，坦言也曾動過不好的念頭，最後仍然轉念，「在他住院不能走，失去工作能力的時候，我有很深的恐慌，心裡也生出不好的念頭。扛了這麼多年，我真的很累，也曾經想跟他一起走算了。但我後來清醒，我有自己的家人和工作，我不能這麼自私，只能拜託對方能否高抬貴手。」

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