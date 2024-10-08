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汪建民癌逝！《台灣靈異事件》張世震驚曝最後一面　「眼睛充滿淚」

記者蕭采薇／台北報導

汪建民7日因肺腺癌病逝，突如其來的噩耗令親友及粉絲悲慟不已，他1998年在《台灣靈異事件》中飾演的警官「鐵頭哥」，成為演員生涯第一個令人印象深刻的角色。曾與他在《台灣靈異事件》合作的演員張世，8日受訪時突然得知汪建民離世的消息，震驚地說：「我會替他迴向。」

▲《默殺》張世。（圖／鴻聯國際提供）

▲《默殺》請到久違的張世演出刑警。（圖／鴻聯國際提供）

張世曾與汪建民合作《台灣靈異事件》，他8日出席電影《默殺》記者會，席間才得知汪建民離世消息。張世說，因為自己常年在大陸，近些年和汪建民沒什麼聯繫，他回憶：「他是一個很溫暖的人，令人滿舒服、滿自在的。」

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▲▼《默殺：無聲之地》導演柯汶利、演員張世、宸頤、紀亮竹。（圖／鴻聯國際提供）

▲張世出席《默殺：無聲之地》記者會。（圖／鴻聯國際提供）

張世也回憶和汪建民最後一次是在大陸碰面，「走過來看著我，眼睛充滿淚水，他是很感性的人。」並對記者說：「謝謝你告訴我這個消息，我會替他迴向。」

▲汪建民飾演鐵頭爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

▲汪建民飾演「鐵頭哥」爆紅。（圖／翻攝自台灣靈異事件臉書）

張世在《默殺》飾演刑警角色，原本戒菸20多年的他，為此破戒抽菸，更為了其中比較消沉的狀態，特地把身體弄糟。張世說：「我拍完戲修養好久，把身體都搞壞了。」《默殺》先前大陸版在中國大賣，如今在台上映台版，張世也吐槽導演柯汶利：「大陸版怎麼沒找我演啊！」

 

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