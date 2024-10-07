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吳宗憲留3間房給鹿希派！　認房貸公司繳：會投資有什麼用，會投胎才重要

記者孟育民／台北報導

「第59屆金鐘獎」節目與戲劇類頒獎典禮將在10/18、19晚間7點於台北流行音樂中心正式登場，今（7日）三立電視舉辦金鐘入圍分享會，藝人吳宗憲、陳漢典、王彩樺、夏和熙、雷艾美、黃仕傑、八弟、Max及小童星陳昭妃都出席，分享感激心情。其中「綜藝大熱門」入圍過七次、今年入圍兩項，吳宗憲說聽到王彩樺40年才入圍第一次，覺得非常感動，她是「最有應得」。

▲▼《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典出席三立電視金鐘獎入圍分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲《綜藝大熱門》第七次入圍金鐘幾。（圖／記者李毓康攝）

而這次「綜藝大熱門」再度入圍，吳宗憲說每次都像第一次登台，要表現自己在演藝圈的初心，而每次錄影凌晨還在彩排，所有藝人及工作人員都沒怨言，「我們就該得獎」。而入圍後朋友送他一瓶紅酒，他還想說我不喝就送我酒幹嘛，後來一直才發現這瓶酒要3萬多美金，於是開支票說：「只要得獎在慶功宴就開喝。」而陳漢典去年得獎後，今年心情就沒那麼緊張，想法也不同了，現在只希望每年入圍，讓節目有被看到，「入圍就是得獎！」

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▲▼《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典出席三立電視金鐘獎入圍分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗憲發豪語，全部人得獎就開105萬紅酒。（圖／記者李毓康攝）

吳宗憲記者會笑點不斷，現場不忘吐槽兒子，「鹿希派真的是我看過最寶的人，過年爸爸紅包包7000，被吳姍儒罵了一頓，後來他補了3000，我心臟快不行了。」被問到先前鹿希派在節目抱怨爸爸給的房子被吳姍儒當化妝間，他則稀鬆平常回應：「那個房子是他的，他不會只有一個房子，已經三個房子了，但是要自己去繳房貸，現在房貸是公司在繳，他年紀還小沒關係，所以會投資有屁用，會投胎才重要。」

▲▼《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典出席三立電視金鐘獎入圍分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗憲提到鹿希派忍不住開砲。（圖／記者李毓康攝）

另外，「我們這一攤」開創了節目新題材，以夜市文化為主題，該節目從冬天拍到夏天，王彩樺表示體驗到夜市攤商有多辛苦，真的是看天吃飯，而這次胡宇威、王彩樺、夏和熙入圍節目主持人獎，王彩樺有感而發說：「出道近40年來第一次入圍主持人獎，該哭都哭過了。」

▲▼《我們這一攤》王彩樺、夏和熙出席三立電視金鐘獎入圍分享會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼王彩樺、夏和熙以《我們這一攤》入圍，王彩樺再度感動落淚。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《我們這一攤》王彩樺、夏和熙出席三立電視金鐘獎入圍分享會。（圖／記者李毓康攝）

她表示這次會讓老公和女兒當觀禮嘉賓，而為了典禮她努力減肥，目前已三公斤，還有兩公斤空間，重點放在腹部。而夏和熙今年金鐘也很忙，除了是入圍者之外，他也是金鐘獎節目類得獎感言區主持人，目前已開始努力做功課，由於他很注重自己整體造型，吳宗憲給他建議，在得獎感言區鋒芒不要搶過得獎人，開玩笑說：「你用蚌殼精的裝扮就可以！」



 

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鹿希派, 吳宗憲, 星二代, 吳姍儒

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