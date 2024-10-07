沒看懂《蒼鷺》？宮﨑駿藏對已逝的他思念情　影迷看完紀錄片淚崩

記者吳睿慈／台北報導

動畫大師宮﨑駿紀錄片《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》即將在10日上映，這部片將宮﨑駿的完美日常7年精華濃縮在2小時中，看點淚點滿滿，巧的是，《蒼鷺與少年》7日剛好在Netflix上線，不少搶先觀賞宮﨑駿紀錄片的觀眾再度重溫，直呼最棒的深度解析原來就藏在紀錄片裡。

▲宮﨑駿紀錄片將揭開《蒼鷺與少年》幕後製作過程，包含他對於已逝好友高畑勳的思念之情。（圖／甲上娛樂提供）



《蒼鷺與少年》於2023年上映時，不少影迷推出各種版本的解析，官方曾經承認蒼鷺就是製作人鈴木敏夫，至於舅公一角的原型正是高畑勳。隨著紀錄片問世，宮﨑駿對於已逝好友高畑勳用情至深，全程展露於紀錄片之中，他們超乎常人的友誼，令人不捨，本片淚點滿滿，獲影評、媒體及KOL各界一致盛讚。

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▲影迷看完宮﨑駿紀錄片都哭了。（圖／甲上娛樂提供）



這部紀錄片由日本NHK導演荒川格透過長達7年跟拍，揭露宮﨑駿在吉卜力工作室發生的點點滴滴。許多吉卜力迷都知道，宮﨑駿當初為了讓工作室員工能夠安心上班，特地設立了一家托兒所，裡面的小朋友都是員工們的孩子，而片中也有不少宮爺爺和小朋友們童言童語互動的可愛畫面，像是發雷根糖給大家作為猜對他年齡的獎勵，也會特別做手寫畢業證書一一頒發給孩子們。

▲《與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》即將在台上映。（圖／甲上娛樂提供）



一向致力回饋社會的宮﨑駿，在創作《蒼鷺與少年》期間，又在吉卜力工作室旁買了一塊空地，只為了讓小孩子盡情遊玩嬉戲，他在片中說：「我想等孩子們發現這裡，來踢足球之類的。」在他創作疲累的時候，只要往一旁的窗外看，就可以看到或聽到孩子們開心玩樂的聲音，讓他覺得相當幸福，他暖心表示：「人生一定都有不好受的時期，我也有，小孩子都會往心裡藏，老年人的責任就是要跟那些孩子對話，這是我的想法。」