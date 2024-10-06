Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber大書是Dcard Video團隊的成員之一，頻道時常推出街訪企劃吸引百萬訂閱。而已婚的大書被爆外遇，對象遭謠傳是Dcard新人，前妻發文在網路傳開，他深夜發文坦承離婚，同時宣布會離開Dcard Video。

▲大書深夜承認外遇離婚。（圖／翻攝自IG／大書）

大書坦承因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望。他表示，儘管努力爭取原諒，但最終雙方仍決定離婚。事情經過了近兩年，還是讓前妻感到痛苦，他對自己的過錯深感抱歉。外傳他與前妻交往超過10年，Threads一篇自稱前夫是YouTube X卡的爆料文痛訴遭劈腿，文中Hashtag提及「把新人帶上床」，更引發外界揣測。

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▲大書是Dcard Video團隊的成員之一。（圖／翻攝自IG／大書）

而大書表示今年認識了現任女友，並強調女友並非公司成員，希望能澄清外界疑慮，同時也對女友感到抱歉。他對受到誤會的團隊成員表示歉意，並宣布接下來將會離開Dcard Video，努力彌補過去的錯誤，並為此次風波向大眾致歉。

▲大書限動發文。（圖／翻攝自IG／大書）

【大書限動全文】

因為我個人的私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路以來支持我的朋友感到失望，對一起共事的團隊夥伴造成困擾。

事件發生後，努力爭取原諒，但最後還是以雙方決定離婚。時間過了快兩年，還是讓她感受到痛苦、這是我曾經過錯造成的，我想再次表達非常抱歉。

離婚後，我在今年認識了現任女友，她並非公司的人，也希望在此澄清，也對她感到非常抱歉。

還有對於被誤會而受到影響的團隊成員，很不好意思因為我個人的行為造成夥伴們困擾。

我接下來會離開Dcard Video，也會盡力去彌補先前的過錯。為這次帶來的風波，向大家致歉。