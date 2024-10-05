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Junior、林萱瑜穿情侶裝曬恩愛！　「甜蜜放閃」笑場全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今年6月和藝人Junior（韓宜邦）完成結婚登記，平時會在社群記錄夫妻日常的她，今（5）日分享兩人的合照以及忍不住笑場的影片，同時也幽默表示：「不要偷跟我穿情侶裝！」貼文曝光後，立即閃瞎大批網友。

▲▼林萱瑜（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲林萱瑜和Junior穿情侶裝。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

透過林萱瑜分享的照片可見到，她與Junior並肩站在梳化間的鏡子前，兩人皆穿風格相似的西裝外套，形成一種低調的情侶裝搭配，似乎正在為工作或拍攝做準備。林萱瑜內搭一件白色上衣，搭配卡其色寬鬆西裝褲，她將手臂交叉於胸前，嘴角微抿、神情專注地看向鏡頭，展現自信氣場。Junior身穿黑色內搭上衣，與綠色西裝外套搭配，腳上穿著黑色厚底鞋，雙手隨意地插在褲子口袋中，表情自然且放鬆。

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▲▼林萱瑜（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲林萱瑜分享與Junior的合照。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

林萱瑜透露，意外發現老公竟然偷偷與她「穿情侶裝」，她在文中笑說：「你很奇怪，好好認真演戲！不要偷跟我穿情侶裝！！」這讓原本的工作空檔變得搞笑輕鬆，最後兩人甚至因為這突如其來的「默契裝」而在影片中笑場。為此，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「速配」、「超甜」「好可愛」、紛紛被小倆口的互動閃瞎。

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林萱瑜, Junior, 結婚, 放閃, 曬恩愛

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