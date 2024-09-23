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網紅命理師簡少年遭烘爐地控「詐騙信徒」！　團隊澄清聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

知名命理師網紅簡少年近年除了本業做得風生水起，頻道也吸引許多人訂閱，近日他與「烘爐地文創公司」合作，為公益活動做宣傳，不料卻引發大眾熟知的「烘爐地」廟方不滿，公開發文指控是「詐騙」，為此簡少年特地發文澄清，網紅陳沂也針對此事提出了看法。

▲簡少年因為宣傳公益活動引發爭議。（圖／翻攝自簡少年臉書）

▲簡少年因為宣傳公益活動引發爭議。（圖／翻攝自簡少年臉書）

簡少年近日參與了一項由「烘爐地文創公司」與「財團法人中華民國微光社會福利協會」合辦的公益活動，然而，他的文案將「烘爐地文創公司」縮寫為「烘爐地」，讓部分信徒誤以為與熟悉的「烘爐地南山福德宮」有關，因此而支持。此舉讓烘爐地方相當不滿，立刻發文警告信徒，甚至稱之為「詐騙」並已報警處理。

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▲簡少年因為宣傳公益活動引發爭議。（圖／翻攝自簡少年臉書）

▲烘爐地發文譴責。（圖／翻攝字烘爐地南山福德宮臉書）

幾日後，簡少年為此發文澄清，表示在合作前，曾確認「烘爐地文創」多次執行烘爐地代拜活動，沒有發生過授權爭議，因此基於信賴而答應邀約，並且表示「確認第一批支持者均已完成補財庫代拜，並無產生消費糾紛或詐騙情事。」面對外界質疑，團隊表示簡少年僅為宣傳而非主辦，所以才沒在第一時間說明，最後強調活動初衷是做公益，若捐款後有疑慮，都可以聯絡平台無條件退款。

▲簡少年因為宣傳公益活動引發爭議。（圖／翻攝自簡少年臉書）

▲簡少年團隊澄清文。（圖／翻攝自簡少年臉書）

對此，陳沂在臉書發表了看法，直言「簡少年翻車？」，她對於簡少年在合作前沒有確認感到意外，表示「為了這種公益合作而翻車，是挺不值得的啦，他也沒賺到什麼錢」，她自己則是從不與公益團體合作，自嘲「每次都被說沒愛心，因為就是很多在騙的啊！而且很多公益團體賣的商品都很爛，要做公益直接捐錢就好，還要買個爛東西回家幹嘛？」

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