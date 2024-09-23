陳妍希爆離婚沉默多日發聲！　祝陳喬恩大婚「擁有一輩子的幸福」

記者田暐瑋／綜合報導

45歲的台灣女星陳喬恩22日在馬來西亞蘭卡威島舉行婚禮，在發表誓詞時，陳喬恩感性表示：「最好的人也許會來的晚一點，但你來了。」現場氣氛感人，日前爆出婚變的陳妍希也發文祝福：「祝我最好的喬恩，擁有一輩子的幸福，愛妳。」

陳喬恩過去曾與林心如、林志玲、舒淇並稱為台灣的4大黃金剩女，對於被貼上標籤，她曾強硬回應：「你叫一個女生剩下的剩，這真的很狹隘的想法。」如今結婚，諸多圈內好友也獻上祝福，早前鬧出婚變的陳妍希在沉默多日後，也留言恭喜陳喬恩：「祝我最好的喬恩，擁有一輩子的幸福，愛妳。」陳喬恩也開心回應：「謝謝我妍希（也是）愛妳（抱緊親親旋轉）。」

▲陳妍希祝福陳喬恩。（圖／翻攝自微博）



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陳喬恩在婚禮致詞時，回憶兩人一路走來，她露出滿滿幸福表情，感謝Alan不只是老公，還是家人、朋友，「我們兩個人天天黏在一起。我想只有兩個人在一起，比一個人更開心的時候，那就是結婚的意義。」雖然40多歲才結婚，但她不覺得晚，反而感激說：「最好的人也許會來得晚一點，但你來了。你出現了，像是上天為我特別定制的，出現在最好的時間。」

▲陳喬恩婚禮 。（圖／翻攝微博）



至於陳妍希和陳曉離婚一說始終未平息，陸網議論女方未在老公生日當日發文，而且已經連續2年不發聲，再度一陣揣測「看起來真的離了……不然幹嘛不趁機秀一波恩愛」、「現在連表面功夫都不做給觀眾看了」。



