小吳帶好友加拿大喝喜酒「30萬愛馬仕包遭竊」！　店員1反應讓他氣炸

記者田暐瑋／綜合報導

見習網美小吳與好友最近飛往加拿大參加婚禮，趁空檔前往當地商店逛街，好友帶著剛購買的30萬台幣愛馬仕手提包，卻在試衣時不翼而飛，財損總共約35萬元。

小吳和好友恩如當時進入更衣間試衣，恩如因為尺寸不合，穿著店家衣服跑出來尋找其他尺寸，並將包包託付給店內唯一的華人店員看管，怎料回到更衣間時，卻驚見愛馬仕包包不翼而飛，原先更換下來的衣服也被丟在一旁。

▲小吳好友被偷走愛馬仕包。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）



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事件發生後，恩如急忙向店員詢問包包下落，雖然該店員先前承諾看管，但當被問及包包去向時，卻露出茫然表情，進一步追問，店員才想起看見有人拿著包走出店外，但誤以為是恩如本人，小吳隨即報警，恩如一度緊張痛哭，但店員們不只在旁繼續嘻笑，還等到警察問話時才說出小偷特徵，小吳見了相當火大，認為若店員能及時提供資訊，或許還有機會追回被盜的貴重物品。

小吳與恩如隨後要求查看店內監控錄像，但被告知必須得到公司總部的同意，一來一往耗日費時，加拿大的朋友也直言在當地失竊的物品難以追回，恩如事後發文表示：「謝謝所有的叮嚀指教，就是自己太大意，物品一定要自己負責，也把事情經過分享給大家做警惕。他真的是個很好很暖的朋友。」小吳也坦言此事的確就是自己不小心造成，但仍希望藉自己的經歷作為警惕。

▲小吳好友被偷走愛馬仕包。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）