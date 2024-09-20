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奎丁遭批：自己物化自己！　卯起來狂回一排「請說明清楚」槓酸民

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber奎丁是不少廠商喜愛合作的對象，然而她19日在限時動態吐槽有廠商「物化女性」，還嫌她衣服不夠性感要重拍，還要求她講下流台詞，讓她氣得直呼「逼良為娼」。相關新聞曝光後引起討論，但也不乏酸民幸災樂禍，為此她在20日於Threads上一一回覆，直言自己真的好奇為何會讓人這種印象。

▲奎丁卯起來回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

▲奎丁日前批評廠商「物化女性」。（圖／翻攝自奎丁IG）

奎丁20日在Threads上連發十幾則留言回覆留下不友善評論的網友，其中不少人直言「物化女性這點，台女自己示範的非常標準」、「不然妳怎麼紅的？」、「說人物化女性，誰先物化自己？不要一直消費社會建立起來的尊重在玩雙標，不想接就不要接，不要消費兼職女性來彰顯自己多高尚」、「應為（因為）她只配做這種配音」。

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▲奎丁卯起來回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

▲奎丁卯起來回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

▲奎丁卯起來回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

奎丁一一回覆以上留言，表示自己是認真想知道為何業配廠商會做出那樣的要求，虛心問道「請說明清楚，讓我了解，謝謝」、「想請教我物化自己的點，請多指教，讓我有認識自己的機會」，面對明顯的惡意留言也僅表示「是喔，真是謝啦，感謝你幫我了解我自己」。

此前，奎丁於19日透露，某廠商找她業配，但提出的要求讓她傻眼「要我講這種下流的話：『真不敢想像如果是塗抹下面會怎麼樣…』超級物化女性，當我賣銀（淫）的？」核對完腳本並進行拍攝後，對方又以「衣服不夠性感」為由要求重拍，讓她氣得表示：「合約上都寫了不重拍、不補拍，還要在那邊凹，凹三小，超氣。」甚至讓她腦裡不禁冒出「逼良為娼」、「下海撈錢」。

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