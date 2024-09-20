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金鐘男配4年後「角色連名字都沒有」！馬力歐認了故意的：我很迷惘

【獨家】為8位數房貸拚10年還清　鍍金馬力歐事業面臨轉型

▲馬力歐今年4、5月買下新居，背上40年共1100萬的房貸，他因此事業面臨轉型，改接酬勞來得快、花費時間少的工作。（馬力歐提供）

圖文／鏡週刊

藝人馬力歐今年4月入手人生第一間房子，背上40年房貸，這也是他在老婆積極當推手下，做的人生最大一筆交易，他甚至打算把8位數字的房貸拚在10年還清，因此現在拼命賺錢，儘管4年前才鍍金金鐘男配角獎，但現在馬力歐接工作原則大轉變，他斜槓綜藝、主持、商演、演講、業配、直播、經營頻道、網路節目……總之用最短的時間賺最多的錢，耗時片酬又不高的戲劇，只好暫時先放下。

2020年獲金鐘獎戲劇類男配角獎，但如今的馬力歐演了好幾個角色，不是通告表上沒他的名字，就是角色連個名字都沒有，價錢以日薪計算，跟龍套沒多大差別。問4年前才鍍金的馬力歐心酸嗎？沒想到這居然是他的刻意為之。

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【獨家】為8位數房貸拚10年還清　鍍金馬力歐事業面臨轉型

▲選擇在TikTok開設自己的頻道，馬力歐上傳的影片有日常生活，也有業配等各種不同工作紀錄。（翻攝自馬力歐TikTok）

對自己的專業能力（演技）馬力歐仍是自信的，可是如今要背房貸、要養家，「我跟我老婆說，如果拍個10集8集影集要拍4個月，但是我的工作天數又沒有那麼多，片酬也是算集的，這樣投資報酬率就不太適合我們。我老婆跟我說不能太挑，你每年必須要維持2~3部的作品。可是今年要播的電影、電視劇都是去年前年拍的，所以我也是很迷惘。」

拍戲還是會拍，但角色沒深度、戲份普通，片酬CP值不高的馬力歐現階段就不拍了，把時間拿來接活動，賺的錢遠比拍戲多。但這也出現一個奇妙的現象，如果角色像是跑龍套，沒名沒姓，但開工時間短、價錢不錯，馬力歐也會接。「除非工作時長和片酬比重適宜、戲品質很好，可以讓你再角逐一座獎，那還可以拚拚看。」

【獨家】為8位數房貸拚10年還清　鍍金馬力歐事業面臨轉型

▲馬力歐在《導演你有病》飾演一位投資拍電影的金主，把有錢人小氣又囂張的嘴臉揣摩地維妙維肖。（雷宮製作提供）

會這麼拚的原因是馬力歐力拼在10年內還清約1,100萬元的房貸，他幾乎「show hand」身家買房，如果以後他若真的「怎麼了」，妻兒至少不用面臨房貸壓力。馬力歐坦言現在接工作，確實「錢」占了很大的因素，他接業配、接演講分享人生經驗，做網路節目…從多方管道賺錢；歲末的尾牙場主持更是賺錢主力，8月份他透露已有12~15場尾牙來接觸，已經喬了3場，如果都能談下來，光這塊就能進帳百萬元以上，又不會很花時間；有朋友提議他價錢可以再抬高些，馬力歐很務實：「我是可以開啊，開個20（萬），那就有價無市，誰要找你？沒人找你那就是0。」還好馬力歐如今自己當自己的經紀人，少被抽一道佣，酬勞全部落進自己的口袋。

【獨家】為8位數房貸拚10年還清　鍍金馬力歐事業面臨轉型

▲2020年馬力歐憑《國際橋牌社》老派記者一角奪得金鐘戲劇男配角獎。（攝影組）

早前馬力歐演出的電影《導演你有病》上映，馬力歐當年出道拍的廣告就是出自李幼喬該片導演手筆，馬力歐笑說，這部是他第2部可以有演員掛名的電影，會演出這部片，跟導演的交情是很大的因素，且由於電影帶有大量喜劇成分，因此李幼喬相當倚重馬力歐的意見，其次就是賺錢。

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▲對於自己的演技，馬力歐還是很有自信的，但拍戲會被綁住太多時間，他現在多半僅接工作時間短的客串角色。（公視提供）

《導演你有病》是在冬天拍攝，電影看得出來預算不是太高，但馬力歐印象最深刻的是劇組的伙食很厲害，「沒看過劇組在拍攝期間配有專門的廚師和餐車，所以放飯成了大家最期待的時刻！」


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