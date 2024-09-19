宋燕旻罹遺傳病「起初以為恐慌症」服藥4年！　宣佈擺脫藥物曝歷程

記者蔡宜芳／綜合報導

主播宋燕旻在2020年確診甲狀腺功能亢進症（甲亢），經過四年的治療後，她19日透露終於不再需要透過長期服藥來控制病情，同時分享了自己從發病到停藥的心路歷程。

▲宋燕旻在四年前發現罹患甲亢。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻透露，她在2020年9月開始出現異常症狀，包括手抖、容易流汗、心跳加速，以及體重驟降等。當時，她先到心臟科做了一系列的檢查，但無法找出病因，後來上網查詢，發現與恐慌症的病徵相符，於是去看了身心科。身心科醫生初步診斷為可能是恐慌症，但也可能是甲亢，「經過抽血後一周看報告，我甲亢指數爆高，印象中超標兩倍以上，總之身心科醫生叫我快點去大醫院看診！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

宋燕旻在確診後，立即開始服用控制甲亢的藥物，短短一周內，她的症狀就明顯改善。然而，服藥期間，她的體重卻開始增加，「維持一周兩顆時間超過一年，每三個月就得去抽一次血看指數拿藥跟處方簽。」

▲宋燕旻因甲亢必須長期服藥。（圖／翻攝自Facebook／宋燕旻）

宋燕旻透露，其實外婆和媽媽都有甲亢，所以很明顯是家族遺傳疾病。她分享，甲亢的治療方法主要有藥物治療、手術切除和放射性碘治療三種，她很感謝醫生選擇以藥物治療，因為手術可能會留下疤痕、傷到聲帶，而放射性碘治療則可能將甲亢轉變為甲狀腺功能低下。

自從患病後，宋燕旻只要吃外食就會將菜過水，稀釋掉鹹度，也杜絕大部份含碘的食物，但她坦言：「也就是因為我沒那麼認真杜絕含碘類外的食物，所以指數一直沒回穩。」而從今年6月，她開始自己做健康便當，並認真運動、喝水，「這是我自己推測出來的，連醫生也無法說一定是哪個環節的幫助。但他認為我可以維持現在的生活模式，或許可以不讓甲亢再度出現！」她也呼籲有甲亢病徵的人要及時就醫，「因為我發現得很快，也有找對醫生，所以甲亢可能出現的凸眼、脖子變粗都沒發生！」

【宋燕旻全文】

對抗甲亢四年，終於在兩周前醫生說我不用吃藥了！分享一點小心得給有需要的人！

●發現病因

大概是在2020的九月中後，某天我拿著麥克風的時候，手突然抖了幾下、突然有點握不住，外加上突然變得很會流汗，真的是坐著沒做什麼就會汗流浹背的那種，心跳也非常快，最顯著的身體差異是便秘十幾年的我，突然變成一個順暢人，還在一周內瘦了三公斤。

剛好那個時間點，有個知名藝人猝逝，我就很擔心我是不是也生什麼嚴重的病，就去某大醫院的心臟科檢查，做了一堆檢查，連運動心電圖都做了，但就是什麼病因都沒查到！

同時間我把我的症狀上網查，與恐慌症的部分病徵相符，想說是不是工作壓力太大，就去看了身心科，醫生初步診斷，有可能是恐慌症沒錯，但也有可能是甲亢！聽到甲亢兩字我很警覺，因為我媽40幾歲時也得過，經過抽血後一周看報告，我甲亢指數爆高，印象中超標兩倍以上，總之身心科醫生叫我快點去大醫院看診！

我當下就拿著報告，跑去附近的大醫院加掛當天有診的醫生！提醒各位，如果有手抖、爆瘦、爆汗、容易餓等狀況，找不出原因可以去驗一下甲亢！記得，甲亢要看「新陳代謝科」、「內分泌科」，不要跑錯了！

●確診甲亢

我的醫生一看檢驗報告，發現我甲亢相關指數都非常非糟糕，要我吃控制甲亢跟心臟的藥，甲亢一次得吃到兩顆，心臟一顆，早晚各一次，先把嚴重超標得指數降下！

吃不到一周，真的很顯著的，我開頭講的所有症狀、都消失了，就連我想保留的容易變瘦、排便順暢也蕩然無存！最重要的是，甲亢是代謝變超快速，但吃了藥之後整體代謝變慢，維持一樣的食量我反而開始變胖！

具體忘記藥吃多久了，醫生先是停了我心臟的藥，再來把甲亢藥變成一天早晚各一顆、到一天一顆、到兩天一顆，最後是一周兩顆！維持一周兩顆時間超過一年，每三個月就得去抽一次血看指數拿藥跟處方簽。

到後來，我的甲狀腺激素免疫分析、游離甲狀腺素免疫分析、甲促素結合體抗體，三項指數中，最後一項還是次次超標，雖然其他兩項都變正常了，但還是無法停藥！

一直到吃藥四年後，才終於在兩周前所有指數恢復正常！

●治療方法

其實甲亢的治療方法主要有三種，包括藥物治療、手術切除、放射性碘治療！

我很感謝我的醫生，他希望先以藥物來控制，因為手術有疤痕之外，切除也有復發可能，若切太多、還可能變成低下，更可能傷到聲帶影響到聲音，若真的發生慘況，我工作得一直說話，會對職涯造成嚴重影響！

而放射碘治療，雖然最簡單，但可能會從甲亢變成低下，得終身服用低下的藥！

我的醫生一直用很輕鬆的口氣跟我說，我們先用藥控制吧，指數進步他會很樂觀的跟我說、要好好保持喔，當然指數很差，他也會皺眉跟我說要注意飲食！想想他真的是一個很棒的醫生！

因為我媽、外婆都有甲亢，我很明顯就是家族遺傳，然後在某個時間點爆發！醫生給出一些建議，綜合我自己的心得。

★★不要有壓力→因為壓力太大會誘發！(但我的工作根本不可能，播新聞常常有突發很緊張，直接跟他說辦不到~笑)。

★★注意飲食→

我身為外食族，當時三餐都吃外面，除了買健身類的健康餐之外，都是高油高鹽的，而且台鹽賣的精鹽、最便宜那種就是有額外加入碘，碘是甲亢剋星！因此一開始，我除了挑飲食之外，吃東西會「過水」，不是為了減肥而是要稀釋它的鹹度！

還要杜絕海苔、海帶、紫菜等含碘食物！我超愛吃海苔，但自此之後，我再也沒吃過一口，甚至連手捲、軍艦類的壽司都放棄！有些肉鬆中含有海苔，我也不吃。海鮮類則是得適量攝取，我猜我指數久久不降跟太愛吃海鮮也脫離不了關係。

當然，不能喝湯！湯裡面含有巨量的鹽、就會有碘，如果真的真的很想喝，外面買的湯我最多只會喝兩口。

特別提醒一定要買無碘鹽！

台鹽有賣無碘的鹽，然後國外的海鹽、岩鹽、玫瑰鹽那類也都沒有含碘，瓶身上都會註記，請大家可以注意挑選。當然，你若是用無碘鹽煮飯，要喝湯也沒問題的！

特別要注意有些營養補充品，像我吃了一陣子女性善存後，發現裡面含有碘！嚇死！還有很多綜合型的補充劑，裡面都含有碘。甚至有礦泉水裡面有加碘的！完全是你的蜜糖是我的毒藥的概念~~~

還有一些醫囑是說少吃油炸、以少油烹調，少吃刺激性食物，不要喝酒咖啡、少吃加工品等，這些我都沒有特別照著做就是了，不然生活真的太沒樂趣了~

●關鍵！

也就是因為我沒那麼認真杜絕含碘類外的食物，所以指數一直沒回穩，但我認為可以停藥的關鍵原因，很可能是少外食！因為大概從今年六月開始，我開始自己做便當帶去公司當午餐(平均一周有三次)，清一色是健身餐的品項，水煮雞胸、燙青菜之類的，重點是我自己煮，用的當然是無碘鹽，晚餐回家自己煮的比例也變高！

外加上我比較認真去運動，每周上一次一對一教練課之外，也會有一兩天的時間去自己訓練做有氧！因為運動量大了，我的飲水量也比平常多出約1000cc，而每天到公司上班的例行工作，就是先喝一杯700cc的溫水！平均每天的飲水量都有2500cc-3500cc！

少外食控制碘類食物的攝取，外加喝大量水！

這是我自己推測出來的，連醫生也無法說一定是哪個環節的幫助。但他認為我可以維持現在的生活模式，或許可以不讓甲亢再度出現！

雖然很麻煩，但跟有甲亢問題的人分享，大家一起加油找回健康~然後即早治療，因為我發現得很快，也有找對醫生，所以甲亢可能出現的凸眼、脖子變粗都沒發生！

當然我不是專業的醫生，有任何問題請盡速就醫，以上純粹是我的小分享。

#不知道配啥圖就用每天一早喝的一杯水來搭配

#水杯是我嘉義老父親送我的

#甲亢 #甲狀腺機能亢進