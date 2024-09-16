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從《大學生》到站在小S旁！派翠克首入圍金鐘獎　吐感激：不敢有任何鬆懈

記者孟育民／台北報導

新生代主持人派翠克，從大學生了沒出道以來，不斷努力及進步，退伍後加入B2經紀公司，不只主持街頭訪問，也持續創作出多部百萬觀看影片，從腳本、導戲、演員至剪輯都一手包辦，也因為累積過幾百支影片 ，還有上百場主持經驗，在臨場反應、接話及幽默感，都能快速發揮。日前更以《小姐不熙娣》首次入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，演藝事業再創高峰！

▲▼派翠克。（圖／泰坦星提供）

▲派翠克首次入圍金鐘獎。（圖／泰坦星提供）

參與了《熙娣想聊》，首次與小S搭檔，就讓小S對這年輕人讚不絕口，派翠克表示：「很珍惜每一次演出的機會，即使是當一個保鑣，能講話的時間很少，但多準備一些梗放口袋，也把來賓資料讀熟並消化，也許一整集下來一個都沒用上，但要用的時候卻隨時都能有內容。」

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▲▼派翠克。（圖／泰坦星提供）

▲派翠克每次主持都用心準備。（圖／泰坦星提供）

因為有之前的緣份，才有機會與小S合作《小姐不熙娣》，派翠克感激說：「當聽到能跟S姐一起主持時 ，心裡除了開心興奮卻也是緊張害怕，畢竟我也是國小衝回家為了看六點娛百播出的粉絲，沒想過有一天能站在S姐旁邊，要很感謝東森的信任，相信當時長官一定也很猶豫，我行不行，所以在主持的每一刻我都兢兢業業，不敢有任何鬆懈。」

▲▼派翠克。（圖／泰坦星提供）

▲派翠克從男孩蛻變成男人，一路走來相當勵志。（圖／泰坦星提供）

派翠克聊到入圍金鐘獎則說：「今年金鐘，對我來說，只有享受沒有緊張，能跟這麼多厲害的前輩同台角逐，已經非常榮幸！不管結果如何，我依然會持續努力，畢竟我們是一個團隊，這一切都是大家努力的成果！感謝這一切！」

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派翠克, 大學生了沒, 小姐不熙娣, 小s, 徐熙娣, 金鐘獎

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