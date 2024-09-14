清遺物揭親情糾葛　鳳小岳：離別會帶來埋藏很久的心結

記者許逸群／台北報導

影集《人生清理員》中，無論是飾演特殊清理的職人鳳小岳，或是情感面冷熱交雜的宋芸樺，以及飾演單親媽的蔡嘉茵，每個角色中彷彿都有自身的故事。鳳小岳甚至引用某部作品的台詞，「所有的戰爭都不比家人自己的內戰來得可怕」，這段話帶給他深深的體會，尤其劇中的情節更是讓他印象深刻。

▲▼影集《人生清理員》劇照。（圖／八大電視提供）

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戲裡金士傑開設的「明日清潔社」，成員有得力助手鳳小岳，還有隨時待命的黃冠智與單親媽媽蔡嘉茵兩位兼差員工；而首集一出場就滿臉心事重重的宋芸樺，則被不少劇迷猜測可能與男友感情生變，不得已離開，回台加入父親的清潔社。她和鳳小岳一冷一熱的互動，更勾起網友開始期待兩人後續的發展。

▲《人生清理員》劇中每個角色都有自己的內心故事。（圖／八大電視提供）

劇中案件每每流露出孤獨死的傷感，對首次詮釋特殊現場清理的職人角色，鳳小岳坦言最令他揪心的，是處理親情糾葛的這一塊。他說：「常常令我很傷心的就是看到家人彼此之間的爭執，我們的故事確實是跟離別有關，離別所會帶來的一些可能埋藏很久的一些心結，必須要強烈的直接去面對它。」

宋芸樺談到，與蔡嘉茵很早就相識了，起初是因為有一個劇本想跟對方請教，「初次見面以為她是很拘謹嚴肅的表演老師，沒想到她非常獨特⋯⋯。」蔡嘉茵接著說，是用「躺平」的方式來指導。宋芸樺直呼這非常有用，「因為我自己是個很緊繃的人，而她就像一座山，能讓我靠著，很有安全感，然後激發我所有內心的潛能。」