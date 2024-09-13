S.H.E成軍23年「被拱合體唱大巨蛋」　Selina親回應進度

記者蔡琛儀／台北報導

任家萱（Selina）今（13日）出席陽光基金會代言活動，日前適逢S.H.E成軍23週年，距離三人上次合體開唱已是6年前的事，雖然去年她們曾在田馥甄演唱會上合體，但粉絲仍期待著有完整的演唱會，近來大巨蛋開放演唱會活動，周杰倫、張惠妹將接力在12月開唱，不少粉絲也認為S.H.E足夠撐起大巨蛋票房，敲碗三人合體開唱。

▲S.H.E合體與否一直備受粉絲關注。（圖／翻攝Selina IG）

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但對此Selina表示：「目前沒有計畫，但未來的事情誰都不知道。」也說讓周董、阿妹先唱，「他們可以先唱一唱，再跟我說場地如何。」雖然目前她們沒有公開演唱計畫，但三人私下都會約吃飯、聊近況，最近則多在分享育兒經，她也笑說和Ella是很不同個性的媽媽。

而她日前幫兒子小腰果舉辦抓週儀式，邀請了田馥甄、Ella等共40位親友同樂，還開賭盤邀大家下注，結果兒子第一個抓到的是象徵福氣的萬寶槌，第2個則是汽車，Selina笑說「這個我不意外，他最近對車子、輪子很有興趣。」最後拿的是毛筆，讓她頗意外，「他應該都沒看過媽媽拿筆吧！」反而自己偷放的麥克風，兒子連理都沒理。

▲Selina。（圖／陽光基金會提供）

Selina感嘆小腰果從嬰兒變成又高又壯的小男童，走路越來越穩，說話的詞彙也變多，且每次都會故意和她唱反調，總是叫爸爸卻不喊媽媽，最近甚至開始會哼歌，讓Selina感性說：「他的每一分每一秒，都會突然解鎖，很想在他頭上架攝影機記錄他每一刻。」她也分享，小腰果現在開始會把哭鬧當武器，她還在試著尋找和兒子溝通的方式，前陣子全家去沖繩玩時，她虧小腰果嗓門太大，在機場休息室裡玩得太開心，讓她很擔心影響到別人，覺得很不好意思。