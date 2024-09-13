許光漢結訓！今至中興新村「公益大使團」報到　同僚：期待他到來

▲許光漢撥交至南投中興新村「公益大使團」服務。（圖／記者白珈陽攝）

記者高堂堯、劉人豪／台南報導

「新生代男神」許光漢8月20日入伍前往成功嶺報到，完成專業訓練後，於今（13）日撥交至南投中興新村「公益大使團」服務，預定下午1時30分抵達南投替管中心辦公室，含許光漢共有7人加入公益大使團。對此，公益大使團表示，相當期待許光漢的到來。

南投替管中心副主任卓煥新指出，今天早上在成功嶺役男撥交，撥交會有非常多的單位，所以行程會稍微延遲，許光漢晚點才會報到，並說許光漢未來的工作是公益大使團，會跟啊原有的公益大使團做銜接，來做一些節目上的規劃，會到老人之家或者是兒童之家、特殊教養院做表演。

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▲公益大使團表示很期待許光漢到來。（圖／記者高堂堯攝）

卓煥新表示，目前還在規劃第一場演出，還沒有完全底定，確定的時間點之後才會知道，並會按照役男的專長跟意願進行媒合。





▲替管中心副主任卓煥新指出，會按照役男的專長跟意願進行演出媒合。（圖／記者高堂堯攝）

替代役男幹部黃大唐、唐昭豪指出，會看許光漢過往的經歷做安排，也可能是一起演唱，另外會依照不同的單位機構，做服務對象的調整，會去像關懷之家或是國小單位，也會參與一些反毒的工作，會讓許光漢跟其他加入的役男，發揮他們的專長，也相當期待許光漢的到來。