Suga酒駕遭檢方求罰36萬！　「聲請簡易判決」詳情曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團防彈少年團成員Suga日前在飲酒後，騎著電動摩托車返家，自摔被路過的警方發現，酒駕消息一經曝光，立刻引起巨大風波。韓媒近日報導了最新進度，他被檢察官求處罰金1500萬韓元（約36萬台幣）。

▲Suga被檢方聲請求處1500萬韓元（約36萬台幣）。（圖／翻攝自韓網）

根據韓媒《NEWSIS》報導，法界消息指出，首爾西部地檢署於10日以違反《道路交通法》（酒後駕駛）為由，聲請了對SUGA進行簡易判決，並請求處以1500萬韓元（約36萬台幣）的罰金。簡易判決是檢方在認為不需進行正式庭審的情況下，透過書面審理的方式，請求法院處以罰金等行政處罰的程序，如果當事人或法院沒有提出異議，刑罰會就此確定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Suga酒後駕駛電動滑板車消息曝光後，引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／agustd）

此前，Suga於8月初在首爾龍山區漢南洞的道路上，酒後駕駛電動滑板車，被員警取締，當時的血液酒精濃度達到0.227％，遠超過駕照吊銷標準（0.08％）。根據《道路交通法》，如果血液酒精濃度超過0.08％，就會被吊銷駕照，並面臨1年以上2年以下的監禁，或500萬韓元（約12萬台幣）以上1000萬韓元（約24萬台幣）以下的罰款。如酒精濃度超過0.2％，刑罰將加重為2年以上5年以下的監禁，或1000萬韓元以上2000萬韓元（約48萬台幣）以下的罰款。