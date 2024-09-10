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盧貝松10年前留下好印象！　新作《台北追緝令》全片台灣取景「讓世界看見」

記者蕭采薇／台北報導

影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片《台北追緝令》（Weekend in Taipei），即將在9月25日全台盛大上映。電影由《玩命快遞》（The Transporter）億萬製作團隊打造，更集結路克伊凡斯（Luke Evans）、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、楊明偉（Wyatt Yang），以及台灣女星桂綸鎂共同主演，讓全世界看見台灣。

▲盧貝松新片《台北追緝令》海報、預告公開。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》集結（左起）楊明偉、路克伊凡斯、桂綸鎂等實力派影星同台飆戲。（圖／采昌提供）

故事敘述美國緝毒局探員約翰（路克伊凡斯飾演），不僅是超強工作狂，更會犧牲一切、不擇手段，只為順利完成案件。不巧，在命運的捉弄下，他與思維敏捷又難以追捕的頂級「車手」喬伊（桂綸鎂飾演）墜入愛河，最後卻捲入犯罪陰謀當中，迫使兩人分開。

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沒想到15年過去，約翰為了緝捕販毒集團首腦關（姜成鎬飾演）來到台北，原本預計停留一個週末的時間，但彷彿命運再度出手攪和，讓他與喬伊奇蹟般地重逢，更發現她已經有個兒子雷蒙（楊明偉飾演）。此時，關的威脅伴隨而來，讓三人不得不攜手迎戰。

▲《台北追緝令》 。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲觀眾熟悉的「韓哥」在《台北追緝令》飾演反派。（圖／采昌提供）

《台北追緝令》由「億萬票房名導」盧貝松（Luc Besson）擔綱監製與編劇，並攜手美籍台裔導演黃嘉智（George Huang）合力推出的最新鉅作。兩人結識已有十年，並曾多次合作，而本片便是脫胎自2022年，黃嘉智想寫一部以女性車手作為主角的電影，並將背景設定在亞洲，他便著手與盧貝松進行討論，讓電影的雛型逐漸形成。

▲▼電影《台北追緝令》。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《台北追緝令》由「女性車手」故事出發，也是桂綸鎂首部好萊塢團隊作品。（圖／采昌提供）

故事背景設定在香港，卻因為資金規劃的變動，讓曾經在十年前來台灣拍攝《露西》（Lucy）而留下美好印象的盧貝松，向導演力薦台灣這處寶島。而在導演親自來台勘景，深入走訪全台各地之後，他也被台灣多樣化的美景所震撼，便決定立刻改寫劇本，將故事舞台移至台北，也讓《台北追緝令》就此誕生。

▲▼台北追緝令國際記者會，監製維吉妮貝松、盧貝松。（圖／記者李毓康攝）

▲《台北追緝令》由盧貝松、維吉妮貝松夫妻擔任監製，兩人也特地來台參加首映會。（圖／記者李毓康攝）

身為在美國長大的台灣移民第二代，黃嘉智曾在年輕時跟隨父母，多次在夏天回到家鄉「嘉義」探親。父母皆來自大家庭的他，每年回台灣與各個親戚們聚餐，以及路上看見的沿海漁村，都成為他印象深刻的事情。這些經歷，後來都成為他在刻劃女主角「喬伊」時的靈感來源。

▲《台北追緝令》 。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲《台北追緝令》導演黃嘉智，是在美國長大的台灣移民第二代。（圖／采昌提供）

片中除了可以看見台灣知名觀光景點如台北101、西門町之外，同時還有台北捷運、古色古香的廟宇、台灣街頭景色等滿滿台灣元素，可說是「台式風味」濃厚的好萊塢動作電影，更將讓全世界看見台灣之美。

▲▼《台北追緝令》陸弈靜、庹宗華，李沛旭加入演出。（圖／采昌提供）

▲《台北追緝令》也出現包括庹宗華等，台灣觀眾熟悉的面孔。（圖／采昌提供）

拍攝過程當中，台灣團隊專業又精湛的實力，更讓導演對此讚譽有加。值得一提的是，觀眾更將在片中驚喜見到多位熟悉的台灣演員共同演出，包括「金鐘獎視后」陸弈靜、「金鐘獎視帝」庹宗華，以及有「最強綠葉」之稱，這回卻逆轉形象詮飾反派隨扈的李沛旭等人。對於有機會跟台灣演員共事，導演黃嘉智也直呼：「是我的榮幸！」

 

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