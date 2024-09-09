《獵人兄弟》入選夏威夷國際影展！「賽德克巴萊」主演合體

記者許逸群／台北報導

台灣新銳導演蘇弘恩首度執導劇情長片《獵人兄弟》，即獲夏威夷國際電影節青睞，入選為特別放映，即將在10月4日進行世界首映。主演的徐詣帆、馬志翔、林慶台，曾經也在《賽德克巴萊》共同演出，此次對於再聚首的作品入選夏威夷影展，均感興奮而榮幸。

▲導演蘇弘恩（中）首度執導劇情長片。（圖／牽猴子提供）



《獵人兄弟》從概念開發至影片攝製完成花費了7年的時間，導演蘇弘恩首次拍攝的劇情長片，內容講述獵人家族中的兩兄弟，哥哥成為部落仰賴的醫生，弟弟卻因為犯罪而入獄。出獄後，弟弟逐漸打亂了哥哥平穩的生活，兩人的衝突漸漸擴大，過往的真相也慢慢浮現。

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▲▼電影《獵人兄弟》劇照。（圖／牽猴子提供）

導演蘇弘恩對於入選的肯定表達感謝，「夏威夷是個多元民族的地區，《獵人兄弟》能夠在這邊做國際首映，實在是再適合不過，感謝所有協助過我們的家人、朋友跟工作人員，屆時我會帶著感恩的心，好好分享我們台灣原住民族的文化。」

金馬獎最佳男配角徐詣帆，再次主演具有複雜內心層次的角色，他「感謝有這個平台，可以讓我們台灣原住民文化有機會傳遞到世界的每一個角落被看見。夏威夷國際影展是個起點，期待未來《獵人兄弟》在世界舞台上的光芒四射。」

伴隨著世界首映的消息，《獵人兄弟》國際版海報亦於今日釋出，特別邀請到曾經為《刺客聶隱娘》、《誰先愛上他的》、《怪胎》操刀的設計師陳世川設計國際版海報。海報設計透過前景模糊的一把獵槍，急流溪谷中相隔甚遠的一對兄弟，來呈現出暗夜中一段緊張的關係，及隱藏在黑暗中神秘的巨大謎團。