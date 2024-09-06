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獨／減脂換雙峰！4個月魔鬼減重甩30kg　黃小愛日吃2餐曝動機

▲黃小愛在4個月內瘦下30公斤 。（圖／翻攝黃小愛IG）

▲黃小愛在4個月內瘦下30公斤 。（圖／翻攝黃小愛IG）

記者吳奕靖／高雄報導

網路知名KOL擁有超過30萬粉絲追蹤的黃小愛，近期減重30公斤，整個容光煥發讓人眼睛為之一亮！而她也親曝自己瘦身的理由是為了隆乳，因為醫生要她減重之後，才願意幫她進行隆乳手術。她也說，這不只是隆乳，也是為了面對自己一連串的健檢紅字問題，可以說是一舉數得。

黃小愛接受《東森新媒體ETtoday》的獨家專訪，她表示去年健檢時發現自己有一連串的紅字，醫生認為有血壓過高、血糖偏高等問題，「有醫生說你要不要驗一下糖尿病，因為我那時候我很胖，就是很多症狀都符合糖尿病，我就一直很反抗，直到今年有一個因緣際會，才下定決心減重，不過也給自己一個目標，就是瘦下來後要做胸部」。

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黃小愛強調自己減重下來之後，所有指數都回到正常了！記者問你是花了多久時間？減了多少？黃小愛說：「4個月30公斤」，她透露自己減重方法就是一天只吃兩餐，同時透過中醫療程來輔助，吃的食物都非常健康，屬於「原型食物」，就不吃一些加工或是不健康食物，整個過程並沒有透過運動，不過黃小愛說這是適合自己的減重方式，並不是每個人都適用。

▲黃小愛瘦身之後，開心目前的生活。隆乳之後覺得很不一樣 。（圖／黃小愛提供）

▲黃小愛瘦身之後，開心目前的生活。隆乳之後覺得很不一樣 。（圖／黃小愛提供）

「現在減重下來之後，以前不能穿的衣服都能穿了」，黃小愛全身散發自信迷人的風采說著，而且她也透露現在也完成自己減重後的願望，就是進行隆乳手術，現在她覺得大家看我的態度都變了，「除了健康之外，過得還比以前更開心」。但是為什麼進行隆乳手術之前，必須要減重？

國內知名整形醫師邱浚彥強調「減重是為了確保麻醉過程當中更安全」，他說：「肥胖就是有三高，三高在麻醉上就會有風險增加，倒不是為了隆乳，因為隆乳手術現在很安全，算是簡單手術，只是血壓高容易出血，同時瘦下來相對身體較為健康，來做手術會比較好」。

不過記者也提出質疑，不是偏肥胖一點來進行「自體脂肪隆乳」不是會有比較多「材料」，邱浚彥笑著說：「並沒有，因為再多脂肪也只能大一個CUP，並不是越多越好，實質上也不能大太多，這個方式是有限制的」。

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關鍵字

高雄, 隆乳, 減重, 黃小愛, 脂肪, 高血壓, 三高, 邱浚彥

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