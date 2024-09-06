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獨／會晃真好！「雙峰升級」桃花旺　黃小愛：乳不巨何以聚人心

記者吳奕靖／高雄報導

網路知名KOL擁有超過30萬粉絲追蹤的黃小愛在減重之後也擁有了一對傲人雙峰，她說整個人生都變不同，走在路上不但有多了許多目光，桃花旺還有人要來求認識，難怪有句俗話會說：「乳不巨何以聚人心」。

▲黃小愛在隆乳之後，變得更有自信，更大方秀出自己的身材 。（圖／黃小愛提供）

▲黃小愛在隆乳之後，變得更有自信，更大方秀出自己的身材 。（圖／黃小愛提供）

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黃小愛在日前接受了隆乳手術，整個過程她也拍成了影片放到網路，目前擁有了一對D乳的她說：「改變就是除了自信大提升之外，在桃花上也改變了滿多的」，因為過往還沒有做胸部以前，就沒有在路上被人家搭訕過，自從有胸部之後，就路上的人會注意她，還有人跑來要聯絡方式，「我整個嚇到，哇！居然可以差這麼多」。

她也舉例自己陪朋友去一家店消費，她只是陪客，沒想到「反客為主」，店員竟然送她很多東西，讓朋友非常吃味，因為朋友什麼贈品都沒有。黃小愛自己感受，似乎男店員對她的態度就變得非常不一樣，備受尊榮寵愛感，讓她當下覺得「哇！這個世界對大胸部的人真的非常友善」。

▲黃小愛在隆乳之後，變得更有自信，更大方秀出自己的身材 。（圖／黃小愛提供）

▲黃小愛在隆乳之後，變得更有自信，更大方秀出自己的身材 。（圖／黃小愛提供）

記者問，難道這就是「乳巨聚人心」嗎？黃小愛笑著說：「我發現一個道理，就是胸部太大的女生，運氣都不會太差，好像就有這種感覺，因為在我身邊認識的胸部太大的女生，不知道就會受到一些特別待遇的感覺」。但是擁有了大胸部會不會有沈重感？黃小愛給了一個謎之微笑：「我一開始很擔心會不會做了之後，受到地心引力的影響，重力、走路不穩，但是做完之後，大概一兩個月之後就會習慣它，也不會覺得前面重重的，第一次體驗到跑步會晃的感覺，真的滿好的」。

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關鍵字

高雄, 隆乳, 減重, 黃小愛, 脂肪, 高血壓, 三高, 邱浚彥, 影音

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